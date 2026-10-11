توقیف نیسان و دستگیری سه متهم به قطع درختان تاغ در سرخه

سرهنگ ابوالفضل مطواعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سرخه در جریان اقدامات حفاظتی و مقابله با تخلفات در عرصه‌های ملی، سه فرد متهم به قطع غیرمجاز درختان تاغ را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، یک دستگاه خودروی نیسان نیز توقیف شد و متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به اهمیت حفاظت از درختان تاغ بیان کرد: این گونه گیاهی از عناصر ارزشمند مناطق بیابانی است و نقش مهمی در تثبیت خاک، جلوگیری از فرسایش بادی و مهار گسترش بیابان دارد.

مطواعی تأکید کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با هرگونه تخریب عرصه‌های ملی و قطع غیرمجاز درختان، در چارچوب قانون برخورد می‌کند.