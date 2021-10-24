به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد در جریان سفر به استان فارس، مسائل و مشکلات روستاهای شهرستان زرین دشت و قیرو کارزین فارس را با هدف بهسازی مسکن روستایی بررسی کرد.

وی یکشنبه برای بازدید میدانی از روستاهای شهرستان زرین دشت وارد این شهرستان شد و اظهار داشت: خدمت به محرومین و محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار با جدیت دنبال می‌شود، تاکنون نیمی از واحدهای مسکن روستایی کشور مقاوم‌سازی و نوسازی شده است و سالانه باید ۱۰ درصد واحدهای باقیمانده مقاوم‌سازی شود.

نیک زاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به همراه عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرستان‌های داراب و زرین دشت، مدیران بنیاد مسکن فارس از نزدیک در جریان مشکلات و موانع محرومیت زدایی این مناطق قرار می‌گیرند.

رئیس بنیاد مسکن کشور شامگاه گذشته نیز از مناطق کم برخوردار در شهر کارزین و شهرستان قیر و کارزین بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی و مدیران بنیاد مسکن فارس از روستاهای شهرستان قیروکارزین انجام شد در خصوص مسکن مهر شهرک آذین که بدلایل مختلف از جمله ناتوانی پیمانکار و تعاونی مربوطه ناتمام مانده تصمیم گیری و مقرر شد با همکاری بنیاد مسکن در خصوص تکمیل پروژه اقدام شود.

نیک زاد همچنین در بازدید از روستاهای شهرستان قیروکارزین و منطقه سرآسیاب که منطقه‌ای عشایر نشین است، در خصوص سکونت عشایر همچنان واگذاری زمین و تخصص تسهیلات به عشایر منطقه تاکید کرد که مصوباتی در این زمینه داشت.

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در حاشیه این بازدید برخی از مصوبات سفر رئیس بنیاد مسکن کشور به قیر و کارزین را اعلام کرد و افزود: پیگیری واگذاری ۹ هکتار زمین جهت طرح جهش تولید مسکن در مبارک آباد و تسریع بنیاد مسکن در طراحی سایت و شروع ساخت و ساز، مصوبه در رابطه با زمین‌های امام شهر که سند صادر شده و می‌بایست شروع به ساخت کنند و بنیاد سریعاً نسبت به خیابان کشی و مشخص کردن مابقی پلاک‌ها اقدام کند از جمله این مصوبات است.

عطا الله زمانی ادامه داد: در این سفر مقرر شد زمین طرح جهش مسکن کارزین سریعاً به بنیاد تحویل داده شود و بنیاد نسبت به آغاز کار اقدام کند. نهایی کردن طرح سیلابزمین مسکن ملی کارزین شهر از دیگر مصوبات این سفر است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس افزود: همچنین مقرر شدبرآورد هزینه برای توسعه معابر و سپتیک فاضلاب در مسکن مهر شهر قیر مشخص شود و با توجه به اینکه بنیاد مسکن وظیفه‌ای در خصوص آبرسانی کشاورزان ندارد با این وجود مقرر شد از طریق مهندس محرابیان وزیر نیرو در خصوص مشکلات مردم اطلاع رسانی بشود.

شهرستان قیر و کارزین در فاصله ۲۲۹ کیلومتری جنوب غرب شیراز قرار دارد.