به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، طی حکمی از سوی سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابراهیم مولایی جم به عنوان سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد.

در حکم وزیر اقتصاد آمده است:

جناب آقای ابراهیم مولایی جم

با سلام

نظر به تعهد، تخصص و توانمندی‌های ارزنده جنابعالی، شما را به عنوان «سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» منصوب می‌نمایم.

انتظار می‌رود با قید فوریت نسبت به اجرای دستور رئیس جمهور محترم در زمینه اصلاح ساختار قانونی-مدیریتی سازمان و سرعت در فروش اموال اقدام نمائید.

شایان ذکر است، مولایی جم پیش از این عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان اموال تملیکی بوده است.