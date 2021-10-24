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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۱۵

فرمانده انتظامی میانه:

۲۵ تن گندم قاچاق در میانه کشف شد

۲۵ تن گندم قاچاق در میانه کشف شد

تبریز- فرمانده انتظامی میانه به کشف ۲۵ تن گندم قاچاق در این شهرستان اشاره کرد و گفت: ارزش تقریبی این محموله قاچاق یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی گفت: مأموران ایستگاه بازرسی شهید فرجی در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و حین کنترل خودروهای عبوری این شهرستان به یک دستگاه کامیون اسکانیا مشکوک شدن و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از کامیون مذکور موفق به کشف ۲۵ تن گندم بدون مجوز شدند و در همین رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع مربوطه معرفی شد.

سلطانی تاکید کرد: پلیس با سودجویان و پدیده قاچاق کالا و ارز برخورد قاطع دارد و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 5334921

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    نظرات

    • عالی IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      گندم قاچاق این دیگه چه صیغه اییه

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