۲۵ تن گندم قاچاق در میانه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی گفت: مأموران ایستگاه بازرسی شهید فرجی در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و حین کنترل خودروهای عبوری این شهرستان به یک دستگاه کامیون اسکانیا مشکوک شدن و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از کامیون مذکور موفق به کشف ۲۵ تن گندم بدون مجوز شدند و در همین رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع مربوطه معرفی شد.

سلطانی تاکید کرد: پلیس با سودجویان و پدیده قاچاق کالا و ارز برخورد قاطع دارد و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.