مهلت شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی تا ۳۰ آذر ماه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاستگذاری جشنواره کتابخوانی رضوی، در پی درخواست مکرر متقاضیان و مجریان استانی، مهلت ثبت نام و شرکت در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی را تا ۳۰ آذر ماه تمدید کرد.

با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی ادارات کل استانی نهاد مبنی بر درخواست تمدید مدت زمان شرکت در جشنواره و با توجه به شرایط بیماری کرونا در جامعه، تماس‌های متقاضیان و مجریان استانی و بازگشایی کتابخانه‌ها، مدارس و ...، با تصمیم شورای سیاستگذاری، مهلت ثبت نام و شرکت در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی تا ۳۰ آذر ماه تمدید شد.

یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با همکاری بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه‌السلام و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی، شناسایی و معرفی کتاب های فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره اهل بیت(ع) و بخش ویژه حضرت مهدی(عج)، با انتشار فراخوانی از ۲۲ خرداد ماه همزمان با آغاز دهه کرامت شروع به فعالیت کرده است.

این جشنواره که از ششمین دوره خود زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شده، طی ۵ سال اخیر با افزایش چشمگیر آمارهای کمی و کیفی همراه بوده، بطوریکه ششمین دوره این جشنواره با مشارکت بیش از ۲۳۵ هزار نفر، هفتمین دوره با مشارکت بیش از ۶۴۸ هزار نفر، هشتمین دوره با مشارکت بیش از ۵۵۸ هزار نفر، نهمین دوره با مشارکت بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و در دهمین دوره نیز علی رغم مشکلات و چالش‌های پیش رو به واسطه شیوع بیماری کرونا در کشور که به حذف بخش مکتوب این جشنواره و تمرکز بر شرکت از طریق فضای مجازی منجر شد، قریب به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مشارکت داشتند.