سوریه به طور کامل با فرآیند عادی سازی روابط با تل آویو مخالف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک مقام بلندپایه سوری سخنانی را در خصوص ازسرگیری تماس ها میان دمشق و امان، مطرح کرد. وی گفت: ازسرگیری تماس ها میان دمشق و امان از یک سال پیش آغاز شده است و این مسأله مربوط به دیروز و امروز نیست.

بر اساس این گزارش، این مقام عالیرتبه سوری افزود: تماس ها میان سوریه و اردن در سطوح عالی میان مقامات دو کشور از سرگرفته شده است. تماس تلفنی اخیر میان بشار اسد و عبدالله دوم اولین تماس آن ها طی یک سال گذشته نبود.

وی در ادامه عنوان کرد: در طول یک سال گذشته چندین هیأت به نمایندگی از پادشاه اردن به کاخ ریاست جمهوری سوریه رفتند. سال گذشته فرصت برای اردن جهت اعلام ازسرگیری تماس ها با سوریه فراهم نبود، اما اکنون این فرصت فراهم شد.

این شخصیت سوری تصریح کرد: ازسرگیری تماس ها و روابط میان سوریه و دیگر کشورهای عربی هیچ تغییری در موضع دمشق در قبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ایجاد نخواهد کرد. سوریه به طور کامل با فرایند عادی سازی روابط با تل آویو مخالف است. عادی سازی روابط، منافع کشورهای جهان عرب و نیز منافع فلسطینیان را با مخاطره مواجه می سازد.

وی افزود: در جریان مذاکرات میان سوریه و برخی کشورهای عربی برای ازسرگیری روابط دوجانبه هیچ سخنی از ایران به میان نیامد. این درحالی است که کشورهای عربی پیشتر با روابط دمشق با تهران مخالف بودند و این مخالفت را نیز ابراز می کردند.