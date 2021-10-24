گازگرفتگی در کرج ۳ قربانی گرفت

مهرداد بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱ و ۴۲ دقیقه امروز یکشنبه دوم آبان ماه، مأموریتی با تشخیص مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن به اورژانس استان البرز اعلام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد، تصریح کرد: حادثه در آق تپه مهرشهر رخ داده بود.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی البرز تصریح کرد: سه نفر شامل دو خانم و یک آقا در اثر نشت گاز مونواکسیدکربن از بخاری در دم جان باخته بودند.

وی خاطرنشان کرد: علائم گازگرفتگی در مراحل و ساعات اولیه کاملاً دارای علائمی شبیه سرماخوردگی از جمله ضعف و بی‌حالی، سردرد، سرگیجه، سوزش بینی و گلو بوده و همین امر باعث می‌شود که افراد شک به این عارضه نکرده و اقدامی مناسبی در جهت رفع این مشکل نکنند.

بابایی خاطرنشان کرد: این عارضه در مراحل پیشرفته‌تر علائم تهوع و استفراغ و کبودی در ناحیه صورت ناشی از کمبود اکسیژن و در نهایت اختلال در سطح هوشیاری را در پی دارد.

وی متذکر شد: توصیه می‌شود به محض بروز علائم اولیه که همزمان در یک یا چند نفر از اعضای حاضر در منزل، محل کار، کارگاه‌ها و … مواجه شدید بلافاصله در و پنجره‌ها را برای ورود هوای تازه باز کنید همسایه‌ها را خبر کنید، فرد مصدوم را از محل در صورت امکان خارج کنید، با ١١٥ تماس گرفته و تا رسیدن آمبولانس بر بالین افراد مسموم به توصیه‌های کارشناسان اورژانس در پشت خطوط تلفن عمل کنید.