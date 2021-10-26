شروع خوب نماینده همدان در لیگ دسته اول فوتبال و امید به آینده

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرداری همدان که فصل گذشته در گروه دوم رقابتهای لیگ دسته دوم به مقام قهرمانی رسید تا به صورت مستقیم راهی رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور شود، با شروعی خوب در این مسابقات نشان داد سودای شگفتی آفرینی و احتمالاً صعود به لیگ برتر را در سر می‌پروراند.

شهرداری همدان پس از صعود به لیگ دسته اول، با حفظ شاکله و استخوان بندی، دست به تقویت و ترمیم در برخی نقاط زد تا گام‌های خوبی در لیگ دسته اول بردارد.

شاگردان رضا طلایی منش ابتدا کار خود را با پیروزی پر گلی برابر ماشین سازی در تبریز آغاز کردند و بعد از آنکه تیم ریشه دار و قدیمی را خارج از خانه با نتیجه ۴ بر صفر شکست دادند، در خانه خود مقابل یک مدعی دیگر به اسم ملوان در حالی تن به تساوی بدون گل دادند که بر جریان بازی تسلط داشته و بارها تا آستانه دست‌یابی به گل پیش رفتند.

با اینکه در هفته دوم برای صحبت از سقوط یا صعود کردن تیم‌ها بسیار زود است، اما شهرداری همدان را می‌توان یکی از تیم‌هایی دانست که با هدف صعود راهی این رقابت‌ها شده است و می‌تواند در اولین سال حضورش در لیگ یک، شگفتی ساز شود.

شاگردان رضا طلایی منش در پایان هفته دوم با ۴ امتیاز، ۴ گل زده و بدون گل خورده بعد از خیبر و قشقایی، در رده سوم جدول قرار گرفته‌اند.