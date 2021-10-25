خوابیدن با دهان باز نشانه اختلال تنفسی است/عوارض خشکی گلو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفوی نائینی با بیان اینکه تنفس و به ویژه خوابیدن با دهان بازمی تواند مشکلاتی ایجاد کند، اظهار کرد: به طور طبیعی باید با دهان بسته نفس بکشید ولی در مواردی خصوصاً در خواب ممکن است این اتفاق رخ ندهد این موضوع می‌تواند نشانه اختلالات تنفسی باشد.

وی با اشاره به این موضوع که تنفس با بینی با صرف انرژی کمتری نسبت به تنفس دهانی انجام می‌شود افزود: این در حالی است که کیفیت اکسیژنی که از طریق تنفس با بینی به فرد می‌رسد از کیفیت اکسیژنی که با تنفس با دهان باز به بدن می‌رسد به مراتب بهتر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خشکی گلو را یکی از اصلی ترین عارضه‌های تنفس با دهان باز ذکر کرد و ادامه داد: تنفس از طریق بینی می‌تواند به مرطوب شدن گلو کمک کند.

صفوی با اشاره به مشکلاتی که تنفس از راه دهان ایجاد می‌کند، ادامه داد: خشکی مخاط دهان خصوصاً زمانی که عفونت‌های گلو ایجاد می‌شود، می‌تواند مشکل آفرین باشد، در این شرایط اگر تنفس از طریق بینی باشد مخاط مرطوب‌تر خواهد ماند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر این موضوع که وقتی رطوبت راه‌های تنفسی را از دست بدهیم، معمولاً فرد دچار بی خوابی و یا بدخوابی خواهد شد ادامه داد: این افراد به دلیل خشکی دهان ناچارند شب‌ها برای نوشیدن آب بیدار شوند و این موضوع می‌تواند اختلال خواب ایجاد کند.

وی در ادامه خرخر هنگام خواب را یکی دیگر از عارضه‌های خشک شدن گلو عنوان کرد و گفت: این موضوع در افرادی که با دهان باز می‌خوابند شایع است ضمن اینکه صدای خرخر این افراد می‌تواند مانع استراحت سایر اعضای خانواده نیز شود.

صفوی گفت: خرخر با وقفه‌های تنفسی همراه است، چنانچه وقفه‌های تنفسی در ساعات خواب شبانه بیشتر از حد معمول شود می‌تواند نگران کننده باشد و تبعات درازمدتی ایجاد کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه فشار خون، اختلال در وضعیت تنفس، خشک شدن گلو و خواب آلودگی و پرخاشگری در طول روز از عوارض خوابیدن با دهان باز است، توضیح داد: عوارض اختلال خواب می‌تواند در دراز مدت منجر به خستگی، خواب آلودگی و چرت زدن در طول روز شود، این موضوع می‌تواند در افرادی که حین کار نیاز به هوشیاری کامل دارند خطرآفرین باشد.

متخصص گوش و حلق و بینی در ادامه به مهم‌ترین عوامل تنفس با دهان باز و در ادامه بروز عارضه خرخر پرداخت و توضیح داد: افزایش سن و شل شدن عضلات، افزایش وزن، بی نظمی در خواب و استفاده از وسایل گرمایشی که باعث کاهش رطوبت هوا می‌شود می‌تواند از اصلی ترین دلایل شایع خرخر است.

صفوی، رسیدن به وزن سلامتی، تنظیم ساعت خواب شبانه و حفظ رطوبت فضای تنفس ضمن استفاده از دستگاه‌های بخور سرد را از جمله راه‌های افزایش کیفیت تنفس در ساعات شبانه دانست و پرهیز از استفاده مدام در طول شبانه روز از دستگاه‌های مرطوب کننده هوا را ضروری ذکر کرد.

وی افزود: نباید به صورت مداوم از دستگاه مرطوب کننده هوا استفاده شود چرا که استفاده بیش از حد از این دستگاه‌ها محیط را مستعد رشد قارچ خواهد کرد.

صفوی با بیان اینکه درمان تنفس از راه دهان و خرخر، مشخصاً مربوط به حوزه درمانی خاصی نیست ادامه داد: متخصصان دندانپزشکی، گوش و حلق و بینی، ریه و روانپزشکان، مشکلات مربوط به اختلالات خواب را درمان می‌کنند.