خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: استان گلستان دومین تولیدکننده گوشت مرغ در کشور بوده و با دارا بودن هزار واحد مرغداری گوشتی، نیاز ۹ استان کشور را تأمین می‌کند.

در روزهای گذشته شاهد نوسانات قیمت مرغ در کشور و گلستان هستیم به گونه‌ای که قیمت هر کیلوگرم مرغ با بیش از هفت هزار تومان افزایش به ۳۱ هزار تومان رسیده که این نرخ در برخی از استان‌ها اجرا شده و در برخی از استان‌ها بزودی اعمال خواهد شد.

این رقم گرچه رضایت تولیدکننده را جلب کرده اما سبب می‌شود این محصول پروتئینی از سفره بسیاری از مردم پَر بکشد لذا گله و شکایت مردم را به همراه داشته است.

اوضاع در قیمت تخم مرغ هم چنین است و شاهد افزایش قیمت این ماده پرمصرف خانواده‌ها هم هستیم.

یک شهروند گرگانی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قیمت هر شانه تخم مرغ بیشتر از یارانه دریافتی بوده و باید مسئولان به اقشار ضعیف توجه کنند.

وی بیان کرد: همه ساله کمبود مرغ یا افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و این امر در استانی که خود تولیدکننده این محصول است، شایسته نیست.

مردم توان خرید تخم مرغ را هم ندارند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص افزیش قیمت‌ها به خبرنگار مهر گفت: افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در شرایطی که رهبر معظم انقلاب غصه دار معیشت مردم است، شایسته نیست لذا از دولت سیزدهم و مجلس انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر اقدام عاجلی برای افزایش قدرت خرید مردم انجام دهند.

رحمت اله نوروزی افزود: هفته گذشته در کمیسیون کشاورزی به وزیر اعلام کردیم که این افزایش قیمت برای مردم توجیه پذیر نیست و آن‌ها حتی توانایی خرید تخم مرغ را هم ندارند.

وی گفت: مردم گوشت قرمز را از سفره‌های خود حذف کردند دیگر نباید توان خرید گوشت مرغ از آن‌ها بگیریم.

نوروزی اضافه کرد: می‌توان با ارائه بن کالا و یا موارد مانند قدرت خرید اقشار آسیب پذیر را افزایش داد که دولت در این زمینه برنامه دارد.

وی افزود: باید مشکل تأمین نهاده‌های دامی مرغداران حل شده و دولت در این بخش کمک کند زیرا این افزایش قیمت، تأمین مرغ و تخم مرغ را برای مردم سخت کرده است.

افزایش قیمت حمل و نقل و نهاده‌ها

یک مرغدار گلستانی با بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در این شغل در خصوص مشکلات مرغداران به خبرنگار مهر گفت: قیمت مؤلفه‌های تولید در هر دوره متغیر است؛ به عنوان مثال قیمت جوجه یک روزه در ۶ ماهه گذشته سه بار تغییر کرده است.

علاوه بر افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های حمل و نقل، مبالغی هم به عنوان پشت بارنامه از مرغدار اخذ می‌شود ناصر عبدی افزود: بنده جوجه یک روزه را تا رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان هم خریداری کردم در حالی که قیمت مصوب تنظیم بازار آن چهار هزار و ۲۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت جوجه یکروزه دو برابر قیمت مصوب است، گفت: در گلستان واحدهای مرغ مادر و شرکت‌های جوجه کشی علیرغم داشتن توان، تمایل چندانی برای تأمین جوجه مرغداری‌های استان ندارند.

عبدی اضافه کرد: من همواره جوجه یک روزه مورد نیاز خود را با استفاده از واسطه‌ها از مازندران، گیلان یا تهران تهیه می‌کنم.

وی بیان کرد: در دوره قبلی، بنده با ۲۰ هزار قطعه جوجه ریزی مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان فقط بابت هزینه جوجه یکروزه پرداخت کردم.

عبدی گفت: از طرف دیگر هزینه حمل جوجه و نهادها هم سرسام آور بالا رفته و ۵۰ درصد از طریق سازمان راهداری به آن افزوده شده است و البته حدود ۶۰ درصد پشت بار نامه‌ای بابت حمل و نقل نهاده و جوجه از مرغدار اخذ می‌شود.

وی افزود: هزینه بیمه کارگری و دستمزد هم بالا رفته اما به قیمت تمام شده مرغ اضافه نشده است و همان رقم قبلی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان از مرغدار خریداری می‌شود. البته تصمیماتی برای افزایش قیمت در نظر گرفته شده که هنوز ابلاغ نشده است و در صورت اعمال این قیمت‌ها رضایت مرغدار جلب خواهد شد.

عبدی با بیان اینکه قیمت ذرت و سویا تا ۱۵ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: برای تأمین نهاده در ابتدای جوجه‌ریزی مشکل داریم زیرا دولت اعلام کرده زمانی که جوجه‌ها ۱۰ روزه شدند درخواست خود را در سامانه «بازارگاه» ثبت کنیم و البته این فاصله ممکن است به دلیل نبود نهاده بیشتر هم شود و مرغدار مجبور است از بازار آزاد، دان مورد نیاز را تهیه کند.

عبدی گفت: پیشنهاد داده شده که هنگامی که سالن جوجه ریزی خالی است، نهاده برای چند روز به صورت تنخواه در اختیار مرغدار قرار گیرد تا هنگامی که جوجه ریزی کرد بتوانند از آن استفاده کند و این میزان از سهمیه نهایی کسر شود.

وی توضیح داد: بسیاری از مرغداری‌ها قبل از سال ۹۹ ورشکست شدند زیرا با افزایش قیمت‌ها توانایی تولید نداشتند در نتیجه اکثر مرغداری‌ها اجاره داده شده و در اختیار زنجیره‌های تولید، کشتارگاه‌ها و واحدهای خوراک دام قرار گرفتند.

دوگانگی قیمت برطرف شود

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: براساس سیاست گذاری‌های سازمان جهاد به عنوان متولی تنظیم بازار فرآورده‌های پروتئینی و محصولات دامی، برنامه ریزی شده روزانه حدود ۱۳۰ الی ۱۴۰ تن گوشت مرغ در سطح استان تأمین و عرضه شود.

علی اصغر اصغری در مورد دوگانگی قیمت‌ها گفت: اخیراً رئیس شرکت پشتیبانی امور دام کشور قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ را ۳۱ هزار تومان اعلام کرده که این نرخ در برخی از استان‌ها اجرا شده و در برخی از استان‌ها مانند گلستان اجرا نشده است.

وی افزود: نیاز است مسئولان ارشد گلستان هر چه زودتر با تشکیل کارگروه تنظیم بازار استان تکلیف این دوگانگی را مشخص کنند و ما نمی‌توانیم در استان مجاور شاهد قیمت ۳۱ هزار تومان بوده اما در گلستان همچنان مرغ کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شود.

اصغری اظهارکرد: در استان مجاور به دلیل گردشگری بالا، قیمت مرغ به صورت غیررسمی هم بالاتر است و این عمل باعث جریان غیرقانونی خروج مرغ از استان به سمت استان‌های مجاور می‌شود.

طبق گفته وی برخی از کشتارگاه‌ها هم ممکن در روزهای آتی نسبت به قیمت پایین مرغ مواضع خود را اعلام کنند.

اصغری در خصوص تخم مرغ هم گفت: طی ۱۰ روز گذشته، قیمت تخم‌مرغ نسبت به قیمت‌های قبلی مصوبه دولت از لحاظ کارشناسی تغییر یافته و به تأیید مقامات استان رسیده است.

وی اضافه کرد: قیمت تخم مرغ به نرخ هر کیلو ۲۱ هزار تومان برای مصرف کنندگان تغییر یافت و سازمان صمت گلستان به عنوان متولی نظارت بر رعایت نرخ‌ها و هم متولی شبکه‌های توزیع در این بخش قیمت‌ها را به نفع مصرف کننده تغییر داد.

اصغری بیان کرد: روزانه ۶۰ تن تخم مرغ در سطح استان از طریق واحدهای مرغ تخمگذار و به عاملیت شرکت تعاونی واحدهای مرغ تخمگذار تأمین می‌شود.

تولید روزانه ۶۰۰ تن گوشت مرغ در گلستان

جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: بیش از هزار واحد تولید گوشت مرغ در استان وجود دارد که روزانه بین ۵۰۰ الی ۶۰۰ تن گوشت تولید می‌کنند.

سعید حسن پور افزود: میزان جوجه‌ریزی در استان حدود ۱۱ الی ۱۲ میلیون قطعه در هر دوره ۴۵ روزه است.

وی ادامه داد: میزان مصرف روزانه استان ۱۲۰ الی ۱۴۰ تن در نوسان بوده که این میزان در روز توزیع می‌شود.

حسن پور بیان کرد: بخش اعظمی از تولیدات استان (حدود ۶۰ درصد) به تهران صادر شده و بقیه در سایر استان‌ها (هشت استان) توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت گوشت مرغ در گلستان هم اکنون ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است، گفت: قیمت گوشت مرغ در کشور ۳۱ هزار تومان اعلام شده ولی هنوز ابلاغ رسمی نشده لذا علیرغم اینکه در برخی از استان‌ها این مبلغ اعمال شده اما ما هنوز این قیمت را اجرایی نکردیم.

حسن پور در خصوص تخم‌مرغ هم گفت: قیمت قبلی تخم‌مرغ ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان بود که برخی از واحدهای تولیدی که خود عرضه کننده مستقیم هم بودند، این محصول را براساس قیمت مصوب قبلی عرضه می‌کردند لذا این باعث ایجاد صف شد.

وی افزود: در یک هفته گذشته براساس اعلام نیاز از سوی سازمان صمت، روزانه ۶۰ تن تخم مرغ در استان با قیمت ۲۱ هزار تومان عرضه می‌شود.

طبق گفته حسن پور تعداد واحدهای تخمگذار در استان ۲۵ واحد بوده که تولید روزانه آنها بین ۱۵۰ الی ۱۶۰ تن است که مازاد آن به سایر استان‌ها صادر می‌شود.

مرغ و تخم مرغ به عنوان یکی از محصولات پر مصرف خانواده‌ها این روزها به دلایل متعدد با افزایش قیمت روبرو شده لذا باید دولت با حمایت از تولیدکننده و پایین آوردن قیمت تمام شده، زمینه استفاده این محصولات پروتئینی را برای خانواده‌ها فراهم کند.