خاطرات شهدای استان زنجان مستندسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شمس‌الدین موسوی شامگاه دوشنبه در آیین اختتامیه کمیته آفرینش‌های فرهنگی و هنری در راستای کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید استان زنجان که به میزبانی سالن اجتماعات شهید نوری مجتمع جهاد دانشگاهی زنجان برگزار شد، بر لزوم ثبت و ضبط خاطرات والدین و همسران شهدا تاکید کرد و گفت: بدون شک این اقدام باید با نگاه تربتی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه فرآیند اجرایی دبیرخانه کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید استان زنجان از دو سال گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: با توجه به حجم کار و حساسیتی که در زمینه کار برای شهدا وجود داشت، تعداد ۲۴ کمیته در راستای برگزاری هر چه باشکوه‌تر این کنگره ملی در استان تشکیل شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس استان زنجان با یادآوری اینکه رضایت‌مندی رهبر فرزانه انقلاب از عملکرد کمیته‌ها در روز اجلاسیه با سخنرانی ایشان در اجلاسیه به اطلاع عموم خواهد رسید، خاطرنشان کرد: یکی از انتظارات ما از کمیته‌ها به ویژه کمیته‌هایی که در حوزه فرهنگی فعالیت داشتند، تولید محتوا بود که در این زمینه جهاد دانشگاهی عملکرد قابل قبولی از خود ارائه داد و محصولاتی نیز تولید کرد.

موسوی با اشاره به اینکه همواره جای خالی خاطرات مادران شهدا احساس می‌شد که در همین راستا نویسندگان استان اقدام به چاپ کتبی با همین موضوعات کردند، بیان کرد: کمیته آفرینش‌های فرهنگی و هنری تنها کمیته‌ای بود که با اقدام خودجوش خود به سراغ والدین شهدا رفت، والدینی که برخی از آن‌ها امروز در کنار ما نیستند.

پدر شهید مصطفوی نیز در این مراسم با بیان اینکه خانواده شهدا همواره افتخار بزرگی چون «خانواده شهید» بودن را با خود به همراه دارند، یادآور شد: امروز همه ما باید تلاش کنیم تا زنده بودن شهدا را در جامعه تسری دهیم و این موضوعی که همه ما به عینه مشاهده می‌کنیم.

حجت‌الاسلام قربانعلی مصطفوی با تاکید بر اینکه خاطرات شهدا حاکی از آن است که این عزیزان همواره زنده بوده و نام و یاد آن‌ها از اذهان پاک نخواهد شد، گفت: بدون شک شهدا از جایگاه والایی برخوردار بوده و همه شهدا به شهدای کربلا پیوسته‌اند.