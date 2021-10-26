فرصت سوزی مهاجم جوان پرسپولیس برای حضور تازه واردها

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مغانلو در نقل و انتقالات تابستانی از پرسپولیس جدا شد و به سپاهان اصفهان پیوست تا یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان برای انتخاب جانشین مناسب در خط حمله دچار مشکل شود.

او در بازی پرسپولیس با استقلال تاجیکستان به مهدی عبدی فرصت داد تا مهاجم جوان این تیم که در تمرینات پیش فصل آمادگی لازم را داشت از فرصت‌های گلزنی استفاده کند اما عبدی نتوانست در این دیدار گلزنی کند تا در دیدار بعدی این تیم با الهلال عربستان نیمکت نشین شده و جای خود را به عیسی آل کثیر بدهد.

با این حال یحیی گل محمدی در شروع بیست و یکمین دوره لیگ برتر بار دیگر به عبدی میدان داد تا او شانس گلزنی به فولاد را داشته باشد اما باز هم خبری از این موضوع نشد تا یحیی تصمیم به تعویض او و حضور همزمان عیسی آل کثیر و حامد پاکدل بگیرد. دو مهاجم تعویضی پرسپولیس نیز بلافاصله پاسخ اعتماد سرمربی را با گلزنی دادند تا کار برای بازگشت عبدی به ترکیب پرسپولیس سخت‌تر از همیشه شود.

گل محمدی به احتمال فراوان در بازی با نساجی مازندران از عیسی آل کثیر استفاده خواهد کرد و حامد پاکدل نیز در صورت نیاز به عنوان یار تعویضی برای پرسپولیس بازی خواهد کرد.

به نظر می‌رسد کار برای بازگشت عبدی به ترکیب اصلی پرسپولیس سخت‌تر از همیشه شده است و او باید منتظر فرصت دیگری برای ماندن در ترکیب این تیم شود. عبدی که اصالت مازندرانی دارد باید منتظر تصمیمات فنی کادر فنی این تیم در تقابل با نساجی مازندران باقی بماند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران ساعت ۱۸ فردا چهارشنبه در هفته دوم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. دیدارهای لیگ برتر ایران همچنان به دلیل بیماری کرونا بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود.