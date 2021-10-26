ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نتایج هفته‌های ابتدایی بیست و یکمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال گفت: تیم‌ها شرایط بدنسازی را همچنان پشت سر می‌گذارند. خیلی دیر فصل فوتبالی را شروع کردیم و حالا با برنامه احتمالی فشرده قرار است بازی‌ها را ادامه دهیم.

او که سابقه سرمربیگری پرسپولیس را در کارنامه دارد راجع به برد سه بر یک این تیم مقابل فولاد در هفته اول و دیدار پیش رو مقابل نساجی مازندران افزود: پرسپولیس حذف ناراحت کننده‌ای از آسیا داشت. باخت سه بر صفر مقابل الهلال روی روحیه تیمی و هواداری تأثیر منفی گذاشته بود اما بار دیگر بازیکنان این تیم نشان دادند حرفه‌ای فکر می‌کنند و خیلی زود توانستند با شکست فولاد برای تکرار موفقیت در لیگ برتر ایران قدم بردارند.

سرمربی پیشین پرسپولیس ادامه داد: پرسپولیس با وجود اینکه سه بر یک فولاد را شکست داد اما ایرادات فنی دارد. متأسفانه همچنان بحث هافبک‌ها در تیم‌های فوتبال باشگاهی ایران جدی گرفته نمی‌شود. فوتبال روز دنیا حساب ویژه‌ای برای موفقیت از کانال هافبک‌ها باز کرده است. پرسپولیس هم نیاز دارد تا هافبک‌های طراح و خلاق را به ترکیب خود اضافه کند و در این بخش ضعف دارد.

ابراهیمی درباره اعتراض باشگاه‌های لیگ برتری نسبت به عدم استفاده از منبع درآمدی مربوط به تبلیغات محیطی در بازی‌های خود گفت: همه جای دنیا از فوتبال باشگاه‌ها حمایت می‌شود تا آنها بتوانند بودجه لازم برای حضور قدرتمند در لیگ را کسب کنند اما در ایران بر عکس است. اتفاقات نامناسبی در دوران ریاست علی کفاشیان و مهدی تاج در فوتبال افتاد که امیدوار هستم آقای عزیزی خادم به آنها پایان دهد. باشگاه‌ها از حق طبیعی خود محروم هستند و این موضوع اصلا زیبنده نیست که تیم‌ها نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

او در پایان خاطرنشان کرد: فوتبال باشگاهی ایران هیچ درآمدی ندارد. باید کاری کنیم که باشگاه‌ها به طور کامل از حالت دولتی در بیایند و بتوانند روی پای خود بایستند و از منافع مالی کافی استفاده کنند.