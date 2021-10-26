به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شریفی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و شاهد کشفیات بالایی هستیم.

وی اضافه کرد: تلاش فرماندهی مرزبانی استان بوشهر در راستای مبارزه با اخلالگران اقتصادی با تمام توان ادامه دارد و با مخلان پدیده شوم قاچاق کالا برخورد قاطعانه خواهد شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف یک فروند شناور حامل قاچاق خبر داد و بیان کرد: این شناور توسط اکیپ ناوگروه شناوری پایگاه دریابانی بوشهر در ۱۸ مایلی آب‌های بوشهر شناسایی و توقیف شد.

وی با اشاره به دستگیری هشت متهم در این رابطه خاطرنشان کرد: ارزش ریالی کالاهای کشف شده از این شناور ۲۳۵ میلیارد و ۳۳۷ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال برآورد شده است.

شریفی افزود: از این شناور ۴۶ هزار دستگاه لوازم خانگی، ۱۶۰ عدد ظروف آشپزخانه، ۱۴۰ هزار عدد لوازم خرازی، ۳۱۰ عدد لوازم تحریر، ۳۶۰ ثوب پوشاک و صدها قلم کالای قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با اشاره اینکه این شناور توقیفی به مقصد بندر گناوه در حال حرکت بوده است خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز فضا برای قاچاقچیان تنگ شده است.