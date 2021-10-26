به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی از تمدید مهلت تکمیل و ارسال کارنامه سلامت روان ویژه ورودی‌های جدید دانشگاه خوارزمی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ خبر داد. تمامی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه خوارزمی در هر سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری در سال تحصیلی جدید (۱۴۰۱-۱۴۰۰) با توجه به ضرورت بررسی وضعیت سلامت روانی اجتماعی تمام دانشجویان، لازم است وارد لینک https://portal.saorg.ir/mentalhealth/ شده و پس از تکمیل پرسشنامه سلامت روان، تصویر کارنامه خود را به آدرس‌های الکترونیکی (ایمیل) های اعلام شده ارسال کنند.

دانشجویان مشغول به تحصیل در واحد تهران باید خروجی کارنامه سلامت روان خود را به آدرس زیر Tehrancounseling.khu@gmail.com ایمیل کنند. دانشجویان مشغول به تحصیل در واحد کرج نیز موظفند خروجی کارنامه‌ی خود را به آدرس Karajcounseling.khu@gmail.com ایمیل کنند.

تکمیل و ارسال کارنامه سلامت روان برای ورودی‌های جدید تمام رشته‌ها در هر سه مقطع تحصیلی الزامی است. دانشجویان باید توجه کنند که در صورت عدم تکمیل و ارسال کارنامه سلامت روان خود، قادر به انتخاب واحد برای ترم‌های بعدی نخواهند بود.

با توجه به شرایط فعلی نیازی به مهر کردن فرم کارنامه سلامت روان توسط مرکز مشاوره دانشگاه نیست و تنها تکمیل و ارسال آن به آدرس ایمیل‌های اعلام شده کافیست. تمامی دانشجویان توجه داشته باشند که کد رهگیری دریافتی بعد از تکمیل پرسشنامه سلامت روان باید با ۰۰ شروع شود و حتماً نسبت به بررسی این موضوع اقدام کنند.

کارنامه‌های ارسالی نیز باید دارای همان کد رهگیری شروع شده با ۰۰ باشند.