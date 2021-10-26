علوم انسانی مبتنی بر رفتارهای شهدا تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه ظهر سه شنبه در همایش کمیته علمی پژوهشی کنگره ۳۵۳۵ شهید استان زنجان در محل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، گفت: علوم اجتماعی مدرن از قرن ۱۹ تا کنون سه کار عمده توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقَق و تغییر انسان محقَق به انسان مطلوب را در دستور کار دارد.

وی اظهار کرد: ما سمبل‌ها و نمادهای و اقعی از شهدا داریم که هر کدام از آنان به عنوان الگو هستند که باید از آنها به خوبی استفاده کنیم.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه شهدا معلمان ما هستند، گفت: وقتی زندگی شهدا بررسی می‌کنیم می‌بینیم که جز اخلاص، تواضع، خدمت به مردم و دغدغه نجات کشور چیز دیگری نداشتند.

خسروپناه تاکید کرد: اگر با شهدا انس بگیریم، شهدا ما را رها نمی‌کنند و در مسائل و مشکلاتمان گره گشایی و راهگشایی آنان را می‌بینیم.

وی افزود: مجله‌های آی اس آی مقالات ما را چاپ کنند، مأموریت و وظیفه معرفتی که دانشگاه‌ها دارند این است که دانشگاهیان باید با توجه به رفتار شهدا، نظریه‌هایی در حوزه‌های مختلف پرورش و تربیت بدهند.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در دنیای مدرن با ساخت فیلم، انیمشین و سریال‌ها به رفتارهای ما جهت می‌دهند، افزود: روابط بین انسان‌ها شناسایی می‌کنند و از دل آن نظریه مختلف بیرون می‌آورند.

خسروپناه با بیان اینکه باید علوم انسانی خود را مبتنی بر رفتارهای شهدا بکنیم، تصریح کرد: با تکیه بر آن روابط و رفتارها نظریه پردازی کنیم.