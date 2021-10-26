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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۰۸

با حکم سرپرست دانشگاه صورت گرفت؛

انتصاب سرپرستان ۳ معاونت در دانشگاه الزهرا

انتصاب سرپرستان ۳ معاونت در دانشگاه الزهرا

با حکم سرپرست دانشگاه، سرپرست معاونت های آموزشی، فرهنگی و بین الملل دانشگاه الزهرا منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا، فریده حق بین سرپرست دانشگاه الزهرا (س)، در حکمی دکتر ابوالفضل شاه آبادی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد، را به سمت سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا، زینب صادقی سهل‌آباد، عضو هیأت علمی گروه زبان روسی را به سمت سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی و لیلا تاجیک، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی را به سمت سرپرست دفتر روابط بین الملل منصوب کرد.

رئیس دانشگاه الزهرا(س) در احکامی از زحمات و تلاش های دکتر سعید رضایی شریف آبادی در مدت تصدی معاونت آموزشی و اهتمام در آرشیو و ساماندهی پرونده های آموزشی دانشگاه، از تلاش های دکتر ندا گلیجانی مقدم در مدت تصدی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و همچنین از زحمات پریچهر حناچی در مدت تصدی مدیریت دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 5336467
مهتاب چابوک

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