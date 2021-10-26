«حسن بن عبدالله الغانم» رئیس اولین پارلمان قطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، حسن بن عبدالله الغانم، امروز به ریاست نخستین پارلمان قطر منصوب شد.

بر اساس این گزارش، وی با کسب ۳۷ رای موافق و پشت سر گذاشتن «مبارک الکواری»، رقیب خود، به عنوان رئیس مجلس شورای قطر انتخاب شد.

حسن بن عبدالله الغانم، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ وزیر دادگستری قطر بود و پس از آن به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انجمن دوستان سلامت روان در قطر فعالیت کرد.

پیش از این «تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر امروز سه شنبه نخستین دوره از پارلمان منتخب قطر را افتتاح کرد.

انتخابات مجلس شورای قطر که برای نخستین بار در این کشور برگزار می‌شد، دوم اکتبر برگزار شد و با مشارکت ۶۳.۵ درصدی از کل رای دهندگان به پایان رسید.

مجلس شورای قطر از ۴۵ عضو تشکیل می‌شود که ۳۰ نفر از آنها از طریق انتخابات به کرسی‌های پارلمانی دست می‌یابند و امیر قطر نیز ۱۵ عضو دیگر را تعیین می‌کند.