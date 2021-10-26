انهدام اعضای باند زورگیر طلا در تهران/ باند دیوار چین منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا لطفی در توضیح این خبر بیان داشت: یکی از اعضای باند دیوار چین که سابقا توسط پلیس دستگیر شده بودند، مجدداً با تشکیل باندی کیف حاوی ۳ کیلو و ۴۰۰ گرم طلا را سرقت کرده بود، اما در کمتر از ۱۰ روز توسط کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی بازداشت شد.

وی عنوان کرد: ۲۰ مهر امسال با شکایت مردی طلافروشی در خصوص سرقت کیف دستی‌اش که حاوی ۳ کیلو و ۴۰۰ گرم طلا بود، تحقیقات از سوی مأموران پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت آغاز شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران ادامه داد: شاکی اظهار کرد، به همراه همکارش زمانی که قصد داشت سوار بر خودروی ۲۰۷ خود در خیابان ظفر شوند، چهار مرد جوان که صورت‌هایشان را پوشانده بودند با تهدید کیف حاوی ۳ کیلو و ۴۰۰ گرم طلا را سرقت می‌کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی به بازبینی دوربین‌ها مداربسته اطراف محل سرقت پرداختند. در بازبینی تصاویر دوربین‌ها، کاراگاهان پلیس موفق به شناسایی یکی از متهمان به نام جلال شدند. بررسی‌ها نشان می‌داد جلال یکی از اعضای باند دیوار چین (باندی که چندین سال قبل اقدام به سرقت از طلافروشان و مشتریان صرافی‌های می‌کردند و توسط پلیس دستگیر شدند) است که با تشکیل باندی، اقدام به سرقت طلا کرده است.

وی بیان کرد: با شناسایی یکی از متهمان این پرونده، پس از هماهنگی‌های قضائی، کارآگاهان پایگاه سوم وارد عمل شدند و مرد جوان را در مخفیگاهش در شرق تهران بازداشت کردند. با دستگیری جلال، همدستان دیگر او نیز شناسایی و در چندین عملیات جداگانه بازداشت شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران اذعان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک کیلو و ۸۰۰ گرم طلا و یک صد و پانزده هزار دلار کشف شد. در ادامه متهمان به سرقت ۳ کیلو و ۴۰۰ گرم طلا اعتراف کرده و بیان کردند که یک کیلو و ۶۰۰ گرم از طلاها را در بازار به فروش رسانده و پول حاوی حاصل از فروش طلاها را دلار خریده‌اند. تحقیقات برای دستگیری سایر جرایم احتمالی اعضای این باند ادامه دارد.