جزییات دستگیری پدرخوانده های پایتخت/ متهمان را شناسایی کنید

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه اقدامات پلیس آگاهی تهران بزرگ در کنترل نامحسوس مجرمین سابقه دار و حرفه ای، کارآگاهان اداره هجدهم اطلاع پیدا کردند که تعدادی از مجرمین سابقه دار و حرفه ای در زمینه سرقت های بعنف به شیوه کیف قاپی و زورگیری با سلاح سرد به تازگی از زندان آزاد و همزمان وقوعات سرقت های مشابه به شیوه زاغ زنی، پنچری و خفه کنی ( شیوه و شگرد متهمین در انجام سرقت ) افزایش پیدا کرده است.

اظهارات تعدادی از شکات

با شناسایی پرونده های سرقت های مشابه در پایگاه های مختلف شهر تهران، کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که تمامی مالباختگان در زمان مراجعه به مراکز تجاری محدوده بازار و شعبات بانکی به شیوه "زاغ زنی شناسایی و در ادامه با تهدید سلاح سرد مورد سرقت و زورگیری قرار گرفتند.

یکی از مالباختگان که پرونده اولیه آن در کلانتری ۱۱۳ بازار تشکیل شده بود، پس از حضور در اداره هجدهم پلیس آگاهی به کارآگاهان گفت: پس از خرید مقدار دو کیلوگرم طلا به قصد بازگشت به شهر خود اقدام به کرایه دربست یک دستگاه خودرو تاکسی به مقصد ترمینال غرب کردم، در طی مسیر بود که یک دستگاه موتورسیکلت به ماشین نزدیک شد و به راننده گفت: "ماشین پنچر است، در زمان تعویض لاستیک من داخل ماشین نشسته و مراقب کیف حاوی طلاها بودم که ناگهان چند نفر از دو طرف به من حمله ور شده و پس از ضرب و جرح بنده و همچنین راننده که به کمک من آمده بود، با سرقت کیف طلاها، با چند دستگاه موتورسیکلت از محل متواری شدند . ( سرقت به شیوه پنچری )

مالباخته ای دیگر که مقدار ۶ کیلوگرم طلا از وی سرقت شده بود نیز پس از حضور در اداره هجدهم پلیس آگاهی، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: پس از خرید مقدار ۶ کیلوگرم طلا، از بازار طلا در منطقه پامنار بهمراه همکارم با یک دستگاه موتورسیکلت در حرکت بودیم که ناگهان دو نفر با یک دستگاه موتورسیکلت به سمت ما آمده و موتور خود را به ما زدند، من و همکارم روی زمین افتادیم، ناگهان تعدادشان چند نفر شد و با تهدید چاقو شش کیلو طلای داخل لباس هایم را بیرون کشیده و با چند دستگاه موتورسیکلت [طرح] هوندا از محل متواری شد ند ". (سرقت به شیوه ایجاد تصادف ساختگی )

مالباخته ای که به صورت پیاده و خفه کنی مورد سرقت طلا قرار گرفته و پرونده شکایت اولیه اش در کلانتری ۱۱۷ جوادیه تشکیل شده بود نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: طبق روال، برای خرید طلا به بازار تهران آمده و از پاساژ اردیبهشت و خرداد و حکیم هاشمی خرید کردم، ساعت ۱۴:۳۰، پس از خرید بیش از یک کیلوگرم طلا از بازار بیرون آمده و به ایستگاه مترو پانزده خرداد رفته و سوار مترو شدم، در ایستگاه ترمینال جنوب، از قطار پیاده و از ایستگاه خارج شدم و به قصد سوار شدن به ماشین، به صورت پیاده به سمت پارکینگ شبانه روزی در خیابان غفاری حرکت کردم که ناگهان از پشت سر یک نفر گردنم را محکم گرفت و همزمان نفری دیگر بند کیف طلا را که زیر کت آویزان بود با چاقو پاره کرد، مجموعا ۵ نفر بودند که پس از سرقت کیف طلا با چند دستگاه موتورسیکلت از محل متواری شدند . ( سرقت به شیوه خفه کنی )

شناسایی ۶ مجرم سابقه دار

در ادامه رسیدگی به پرونده سرقت های طلا و جواهرات کیفی، کارآگاهان با انجام چهره نگاری و همچین رؤیت تصاویر سارقین سابقه دار اقدام به شناسایی ۶ سارق حرفه ای در زمینه سرقت های خشن بویژه کیف قاپی شدند، بررسی تصاویر دوربین های مداربسته محل تردد مالباختگان نیز تعدادی از این مجرمین را در زمان زاغ زنی و تعقیب مالباختگان نشان می داد .

بررسی سوابق این متهمین بنام های "عشقعلی . ش (۵۱ ساله)، "عباس . ر (۵۰ ساله)، "علی . گ (۵۸ ساله)، "امیررضا . ک (۵۷ ساله )، "محمد . س ( ۵۴ ساله ) و "جواد . م ( ۴۴ ساله ) نشان داد که آنها دارای سابقه دستگیری از سال ۱۳۵۹ تاکنون بوده و بارها در شهرهای مختلف کشور بویژه در تهران، زابل، قم، کرج، زرند، پاکدشت، شیراز و ... بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف مرتبط با کیف قاپی، زورگیری، سرقت مسلحانه، ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، ایجاد مزاحمت و ... دستگیر و روانه زندان شدند، یکی از متهمین بنام "عشقعلی . ش به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار و از اعضای سابق "باند دیوار چین است که بارها دستگیر و روانه زندان شده است .

دستگیری متهمین

با شناسایی این گروه از مجرمین سابقه دار که به سرکردگی "عشقعلی . ش سرقت های خود را انجام داده بودند، کارآگاهان اداره هجدهم در اولین مرحله از دستگیری، اقدام به دستگیری سرکرده گروه ( عشقعلی . ش )، "محمد . س"، "امیر رضا . ک و "عباس . ر کردند، این متهمین در زمان دستگیری قصد داشتند تا با ایجاد درگیری و استفاده از سلاح سرد اقدام به فرار نمایند که هر چهار دستگیر و به اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند .

در ادامه و با شناسایی مخفیگاه دو عضو دیگر گروه، "جواد . م و "علی . گ نیز در فاز سوم شهر جدید اندیشه و خیابان مجیدیه شمالی - خیابان منصوری دستگیر و به اداره هجدهم پلیس آگاهی منتقل شدند .

سرهنگ کارآگاه داوود فـرد، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در مواجهه حضوری مابین شکات و مالباختگان و متهمین، هر شش متهم به صورت دقیق مورد شناسایی قرار گرفتند، لذا در ادامه رسیدگی به پرونده متهمین و با توجه به سوابق متعدد متهمین در ارتکاب جرایم مختلف مرتبط با سرقت بویژه انجام سرقت های بعنف و به جهت شناسایی سایر جرایم ارتکابی و همچنین شکات و مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهمین از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران صادر شده است، لذا از کلیه شکات و مالباختگان دعوت می شود تا در صورت شناسایی تصویر متهمین و پیگیری شکایات خود به اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.