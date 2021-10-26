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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۰۹

با حکم شهردار تهران؛

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران منصوب شد

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران منصوب شد

با حکم شهردار تهران حسین اوجاقی به عنوان رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با صدور حکمی حسین اوجاقی را به عنوان رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران منصوب کرد.

اوجاقی دارای مدرک دکترا مدیریت تربیت بدنی از دانشگاه تهران و نایب رئیس و عضو هیأت رئیسه فدراسیون ووشو، عضو کمیته ورزشکاران فدراسیون جهانی و مدیر فنی و سر مربی تیم ملی ووشو است.

کسب ۶ مدال جهانی، ۳ مدال جام جهانی، ۵ مدال آسیایی و بازی‌های آسیایی در کارنامه افتخارات اجاقی ثبت شده است.

مدرک مربیگری بین‌المللی، دستیاری کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ و عضویت در شورای راهبردی سازمان ورزش شهرداری تهران ۱۳۹۵ بخشی از سوابق مدیریتی و ورزشی اوجاقی است.

کد مطلب 5336600
سمیرا خباز

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