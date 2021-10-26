بررسی پیشنهاد شورا گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی در سطح ملی

سعید پورآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه سال جاری بر مبنای مصوبات شورای پول و اعتبار، ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ را لغو کرد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی ادامه داد: با این تصمیم اموال تملیکی بانک‌ها می‌بایست از طریق قوانین عمومی اعم مزایده واگذار می‌شد و مالک قبلی می‌بایست مانند دیگر اشخاص در مزایده شرکت کند.

وی افزود: این در حالی است که تولیدکنندگان بسیاری خواستار بازگشت موضوع اقاله به دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری هستند تا بتوانند از این طریق ملک یا واحد تولیدی خود را تصاحب کنند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه هدف این شورا حل مشکلات تولید کنندگان است، گفت: شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی پیشنهادی را به شورای ملی ارائه داد تا تولیدکنندگان بتوانند با پرداخت اصل و سود تسهیلات، باری دیگر ملک خود را به دست آورند.

وی در انتها بیان داشت: اینک بناست این پیشنهاد که گامی مهم در راستای رفع موانع تولید محسوب می‌شود، صبح فردا در دبیرخانه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی مورد بحث قرار گرفته و تصمیم نهایی اعلام شود.