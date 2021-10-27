اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان به تکمیل سدهای استان اردبیل

خلیل نیکشاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص سفر ریاست جمهوری به استان و مصوبات بخش کشاورزی اظهار کرد: در بدو ورود ریاست جمهوری به استان گزارشی از کمبودها و نیازمندی‌های کشت و صنعت ارائه شد با توجه به اینکه برای حل این مشکلات مقررات و ضوابطی لازم است رئیس جمهور دستور داد کارهای کارشناسی روی این مشکلات انجام گیرد.

وی گفت: رئیس جمهور در خصوص نیازمندی‌های زیر ساخت‌ها نگاه چالشی به آب، صنایع تبدیلی و فرآورده‌ها داشتند دستور دادند در این موارد گشایش‌های جدی صورت گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: یکی از هشت طرح سفر ریاست جمهوری تأمین آب سدها است. پایاب سد خدا آفرین، عمارت و احمد بیگلو که بالغ بر ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با تأمین ۷۰۰ میلیارد تومان کل اراضی ۴۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زیر کشت خواهد رفت و بیش از ۷۰۰ هزار تن به تولیدات محصولات استان اضافه خواهد شد.

نیکشاد به جلوگیری از خام فروشی و بالا بردن ارزش افزوده محصولات تولیدی استان اشاره کرد و گفت: در شورای اداری که در شهرستان پارس آباد تشکیل شد دوازده بانک به عنوان کارگزار اعتباری که در سطح کشور مطرح هستند به مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان برای بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و گردشگری به صورت شناور تأمین اعتبار خواهند کرد که بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ در اختیار بانک کشاورزی است.

وی تصریح کرد: در شش سال گذشته ظرفیت صنایع تبدیلی استان با رشد ۴۰۰ درصدی تقریباً ۶۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسیده است در این قسمت به روز رسانی تکنولوژی‌هایی که استفاده می‌شود نیاز است و طرح‌های نیمه راکت داریم که نیازمند تزریق منابع مالی هستند در دستور کار است با پیشنهاد استانداری طرح‌های پیشران تهیه کردیم طرح‌هایی که در رونق اقتصادی مهم است و در ذیل این طرح‌ها صنایع تبدیلی نیز وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یکی دیگر از مصوبات سفر ریاست جمهور را حمایت از سرمایه گذار عنوان کرد و گفت: در صورت نیاز به زمین، زمین در اختیار سرمایه گذار قرار خواهیم داد تسهیلات بانکی، سرمایه‌های ثابت و سرمایه در گردش که عموماً سرمایه‌گذارها نیاز دارند را تأمین خواهیم کرد همچنین با رعایت ضوابط و مقررات مباحث مرتبط به بروکراسی اداری را کاهش خواهیم داد.

نیکشاد به هوشمند سازی زنجیره تولید اشاره کرد و گفت: اتحادیه تعاون‌های روستای به صورت شبکه‌ای عمل می‌کند و در نظر دارند زنجیره هوشمند تولید را تهیه کنند تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان میزان تولید، صادرات و مصرف را ارزیابی کنیم در این صورت داده‌ها و ستادها را برای تصمیم‌گیری درست در اختیار خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: رئیس جمهور از مزرعه بادام زمینی و پنبه و شهرک گلخانه مغان که بزرگترین مجتمع گلخانه کشور است بازدید کردند و اعتباراتی را در نظر گرفتند تا زیر ساخت‌های گلخانه از جمله برق و گاز تأمین شود مجتمع گلخانه مغان تقریباً یک میلیون و ۶۰۰ هکتار است که ۱۵۰ هکتار از آن فعال است. که ۱۵ هکتار آن را رئیس جمهور افتتاح کردند.

این مسئول همچنین خاطرنشان کرد: در این سفر طرح‌های آبخیزداری، سدهای معیشتی، تأمین آب شرب و راه‌های عشایری مورد بررسی قرار گرفت درمجموع این سفر برای بخش کشاورزی بسیار پر برکت بود.