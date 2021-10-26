به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کوشا عصر سه شنبه در مراسم افتتاحیه کانون وکلا دادگستری خراسان شمالی که در سالن داریوش بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: با افتتاح این کانون اکنون ۲۶ کانون وکلا در کشور فعالیت می‌کنند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ایران گفت: وجود کانون مستقل در هر استان باعث استقلال بیشتر وکلا خواهد شد.

وی افزود: در اتحادیه سراسری کانون وکلا تلاش می‌کنیم بین وکلا هماهنگی بیشتر ایجاد شود.

رضا نوروزی نیز که به عنوان نخستین رئیس کانون وکلا دادگستری خراسان شمالی معارفه شد، در این جلسه اظهار کرد: باید اردوی جهادی وکلا در مناطق محروم برگزار شود تا مردم کم برخوردار از خدمات حقوقی بهره مند شوند.

وی افزود: خدمت حقوقی به مردم وظیفه وکلا است و برای آن تلاش خواهیم کرد.

نوروزی در انتها گفت: پیگیری‌های فراوانی برای ایجاد این کانون انجام شد و حال نیازمند کمک بیشتر دستگاه قضا به کانون وکلا هستیم.