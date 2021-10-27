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۵ آبان ۱۴۰۰، ۸:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

۲۶ جایگاه سوخت در ایلام فعال شد

۲۶ جایگاه سوخت در ایلام فعال شد

ایلام-مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام گفت: در حال حاضر ۲۶ جایگاه سوخت در ایلام فعال شده است.

علی اصغر چاغروندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۴۸ جایگاه سوخت در سطح استان تا به این ساعت ۲۶ جایگاه فعال شده است.

وی گفت: در حال حاضر در تمامی شهرستان‌های استان عرضه سوخت مهیا است.

چاغروندی افزود: با توجه به اینکه سامانه هوشمند سوخت از نظر نرم افزاری دچار نقص شده، تا رفع نقص سامانه عرضه سوخت همچنان به صورت آزاد و دستی است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام عنوان کرد: تا زمانی هم که سامانه هوشمند کاملاً رفع ایراد نشود این سامانه همچنان به صورت دستی برقرار است.

وی افزود: سهمیه سوخت مردم بر روی کارت‌های آنان همچنان محفوظ است، به محض راه اندازی سامانه می‌توانند از سهمیه خود استفاده کنند.

کد مطلب 5336942

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