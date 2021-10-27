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۵ آبان ۱۴۰۰، ۹:۱۰

آصفری در گفتگو با مهر:

سند همکاری ایران و چین تعیین تکلیف شود

سند همکاری ایران و چین تعیین تکلیف شود

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: ما علاقمند هستیم که سطح روابط اقتصادی خود با چین را گسترش دهیم و باید سند همکاری ایران و چین تعیین تکلیف شود.

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف قرارداد ایران و چین، اظهار داشت: با توجه به جایگاهی که چین در شورای امنیت سازمان ملل دارد، در اکثر مواقع موضع‌گیری‌های خوبی به نفع جمهوری اسلامی ایران داشته است و ما علاقمندیم که ارتباط خود با چین را روز به روز تقویت کنیم.

وی بیان کرد: سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین مدتی است که امضا شده است اما متأسفانه هنوز شفاف نیست و ما نمی‌دانیم این سند همکاری در چه مرحله‌ای قرار دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در جریان این موضوع قرار گیرند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما علاقمند هستیم که سطح روابط اقتصادی خود با چین را گسترش و توسعه دهیم. البته حوزه اقتصادی، جاده دو طرفه است که باید همان اندازه که قرار است ما در چین سرمایه‌گذاری داشته باشیم، آن‌ها هم باید در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

آصفری تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد که هر گونه طرح و یا لایحه‌ای را که بتواند منجر به تسهیل روابط اقتصادی ایران با چین شود، خارج از نوبت مورد بررسی و تصویب قرار دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه توقع ما این است که دستگاه دیپلماسی و بخش‌های اقتصادی دولت از تقویت مبادلات اقتصادی با چین غافل نشوند و این مسیر را باز کنند، گفت: اگر موانع قانونی در این زمینه وجود دارد، مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد که به دولت و وزارت امور خارجه کمک کند تا رابطه با چین تقویت شود.

کد مطلب 5336964
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • مهمتر از شانگهای IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      0 0
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      همان کسانیکه مدافع برجام هستن و توسط نفوذی ها هدایت می شوند دقیقا مخالف قرارداد با چین هستند و همچنان مانع تراشی می کنند وقتش رسیده بعد از اینهمه ضرر از زیر بار غرب و عوامل داخلی آن خارج شویم اقتصاد ما در کنار اقتصاد بزرگ چین شکوفا می‌شود و صنایع با ماشین آلات جدید به تولید بیشتر می رسند و کار مشترک
    • نفوذی ها مانع اند IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      0 0
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      کار کردن با چین دشمنانی چون غرب و آمریکا دارد قطعا انگلیسی نخواهند گذاشت این قرارداد به نتیجه واقعی برسد چون عوامل نفوذ در لباس های مختلف در حکومت حضور دارند و تحت فرمان ملکه و MI6 عمل می کنند.
    • چین چرا رفت؟ IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      0 0
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      خودسری و لجبازی روحانی خسارت سنگینی در همه بخش ها به کشور وارد کرد که البته در این اقدامات عوامل نفوذی داخلی و دست های سرویس های خارجی نقش اصلی را داشتند بطوریکه 40 سال آدم تربیت کردن برای دولت تدبیر و امید و اثرش هم در سفره مردم معلوم شد واقعا انتخاب همراه با سیلی سخت

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