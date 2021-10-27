  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۵ آبان ۱۴۰۰، ۹:۳۹

تودیع و معارفه امروز برگزار می‌شود؛

دهقانکار از خانه کتاب و ادبیات ایران رفت/علی رمضانی آمد

دهقانکار از خانه کتاب و ادبیات ایران رفت/علی رمضانی آمد

مراسم تودیع ایوب دهقانکار و معارفه علی رمضانی به‌عنوان مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران عصر امروز چهارشنبه ۵ آبان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع ایوب دهقانکار و معارفه علی رمضانی به‌عنوان مدیرعامل جدید موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، عصر امروز چهارشنبه ۵ آبان در محل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

علی رمضانی فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران است و در حال حاضر رساله دکترای خود را در این‌رشته می‌نویسد. مدیریت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مشاور طراحی و برنامه ریزی ریاست این پژوهشگاه (تاکنون)، مدیریت کل تأمین منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، معاونت فرهنگی و تولید انتشارات سروش، معاونت تولید و رسانش کانون اندیشه جوان، ریاست هیأت مدیره شرکت کتابشهر ایران، ریاست هیأت مدیره کانون اندیشه جوان، عضویت در هیأت مدیره شرکت انتشارات به نشر (وابسته به آستان قدس رضوی) و یاست هیأت مدیره انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از جمله موارد و سوابق کارنامه رمضانی هستند.

مسئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، سردبیری ماهنامه زمانه، عضویت شورای سیاستگذاری دو دوره جشنواره کتابخوانی رضوی(ع)، شورای سیاستگذاری دومین دوسالانه کارتون کتاب، شورای سیاستگذاری مجله سروش هفتگی و مشارکت در تهیه برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی در حوزه کتاب و فرهنگ از دیگر سوابق رمضانی هستند.

از طرفی دهقانکار نیز پس از ۱۸ ماه مدیریت، صبح امروز با انتشار پیامی از مدیرعاملی خانه کتاب و ادبیات ایران خداحافظی کرد.

مشروح متن این‌پیام به این‌ترتیب است:

«هو المعز

وَتِلْکَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَدَاءَ ۗ

حیات آدمی چیزی نیست جز فرصتی برای اثرگذاری؛

چنان‌که سعدیِ سخته‌سخن فرمود:

«غرض نقشی است کز ما باز مانَد

که هستی را نمی‌بینم بقایی»

و نقش زدن در عرصه فرهنگ و ادب اگر دشوارترین نباشد، از دشوارترین‌هاست.

در این سرزمین نوابغ،‌ که جان‌ها صرف ادبیات و کتاب و فرهنگ شده و جهانیان بدان می‌بالند، چه کاری می‌توان کرد که در شأن و قابل عرض باشد؟ بزرگترین کارها در این مسیر خُرده‌کاری است. زیرا ما کوچک‌یم در پهنه فرهنگ ایرانی-اسلامی.

آن‌چه از زمان ادغام موسسات سه‌گانه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکیل موسسه جدید به اسم با مسمای «خانه کتاب و ادبیات ایران» بر من و همکارانم گذشت، مصداق چنین حرکت و امری بود.

هجده ماه از حضور بنده در خانه کتاب و ادبیات ایران گذشت؛ پر واضح است آن‌چه به انجام رسید آن بود که توانستم؛ و نه آن‌چه که می‌خواستم.

اگر توفیقی به لطف خداوند حاصل شد، مرهون همدلی و همراهی جامعه کتاب و ادبیات کشور بود که لازم است بنده قدردان همه این عزیزان باشم و هستم.

امیدوارم قصورات و تقصیرات بنده را که یقینا کم هم نبود بزرگوارانه بر من ببخشایند.

حال پس از روزگاری که تلاش و دشواری ملازم هم بر ما گذشت از جمع همکاران فرهیخته و تلاشگرم در خانه کتاب و ادبیات ایران مرخص می‌شوم تا اگر تقدیر مقدرم، سربازی فرهنگ ایران‌زمین باشد، در سنگری دیگر به انجام وظیفه و خدمت به اهالی کتاب و نشر و ادبیات بپردازم. در این مجال، بر خود وظیفه می‌دانم از تک‌تک آنان تقدیر و برایشان موفقیت و سربلندی آرزو کنم.

قدردان بزرگواران دکتر سیدعباس صالحی و دکتر محسن جوادی هستم که اعتماد کرده و این وظیفه خطیر را به بنده محول کردند. امیدوارم این موسسه که از این پس علاوه بر کتاب و ادبیات، خانه بخشی از دل و جان من هم خواهد بود، آینده‌ای هموار و رو به روشنی داشته باشد. ان‌شاءالله

رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا»

کد مطلب 5337019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی ایزدخواه IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      آقای دهقانکار هیچ بهانه ای برای این همه بی مهری از طرف شما قابل پذیرش نیست، غالب همکارا چهره شما را بخاطر نمی آورند چون اهل تعامل نبودید، صرفا با دو مشاور کار کردید و نیروهای با تجربه و کارآمد را با توصیه آنها نا کارآمد کردید، خداوند از سر تقصیرات ما بگذرد. ان شالله در تجربیات بعدی جبران کنید...

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها