خدمات دهی ۷ جایگاه بنزین گیلان با کارت سوخت/۱۰۲ جایگاه فعال است

کوروش بالادست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ساعت ۱۱ صبح روز گذشته سامانه هوشمند سوخت به صورت سراسری دچار اختلال شد، اظهار کرد: در ساعات اولیه بررسی شش جایگاه در استان گیلان از این اختلال مصون مانده بودند که با حضور کارشناسان از سامانه خارج و به صورت دستی ارائه خدمت کرد.

وی با بیان اینکه در ساعات ابتدایی با تشکیل مدیریت بحران کارشناسان به مناطق مختلف اعزام شدند، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته تاکنون ۱۰۲ جایگاه سوخت به صورت دستی به مشتریان خدمات ارائه می‌دهند.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گیلان با اشاره به اینکه ۲۷ جایگاه دیگر نیز تا ظهر امروز وارد مدار می‌شود، افزود: هفت جایگاه با استفاده از کارت سوخت خدمات دهی خود را شروع کرده‌اند.

وی با بیان اینکه نرم افزار جدید هوشمند نیز آماده و به زودی نصب می‌شود، گفت: این نرم افزار از امنیت بیشتری برخوردار بوده و به محض اتصال دوباره خدمات در جایگاه‌های سوخت به صورت هوشمند انجام می‌شود.