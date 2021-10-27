  1. استانها
  2. گیلان
۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۱۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

خدمات دهی ۷ جایگاه بنزین گیلان با کارت سوخت/۱۰۲ جایگاه فعال است

خدمات دهی ۷ جایگاه بنزین گیلان با کارت سوخت/۱۰۲ جایگاه فعال است

رشت- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیلان با اشاره به فعالیت ۱۰۲ جایگاه بنزین در این استان، گفت: هفت جایگاه با کارت سوخت خدمات ارائه می دهند.

کوروش بالادست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ساعت ۱۱ صبح روز گذشته سامانه هوشمند سوخت به صورت سراسری دچار اختلال شد، اظهار کرد: در ساعات اولیه بررسی شش جایگاه در استان گیلان از این اختلال مصون مانده بودند که با حضور کارشناسان از سامانه خارج و به صورت دستی ارائه خدمت کرد.

وی با بیان اینکه در ساعات ابتدایی با تشکیل مدیریت بحران کارشناسان به مناطق مختلف اعزام شدند، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته تاکنون ۱۰۲ جایگاه سوخت به صورت دستی به مشتریان خدمات ارائه می‌دهند.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گیلان با اشاره به اینکه ۲۷ جایگاه دیگر نیز تا ظهر امروز وارد مدار می‌شود، افزود: هفت جایگاه با استفاده از کارت سوخت خدمات دهی خود را شروع کرده‌اند.

وی با بیان اینکه نرم افزار جدید هوشمند نیز آماده و به زودی نصب می‌شود، گفت: این نرم افزار از امنیت بیشتری برخوردار بوده و به محض اتصال دوباره خدمات در جایگاه‌های سوخت به صورت هوشمند انجام می‌شود.

کد مطلب 5337075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها