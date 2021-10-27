رانش کوچه در گرگان به دلیل گودبرداری غیراصولی

موسی الرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: روز گذشته در محور ناهارخوران، عدالت ۵۷ (جام جم ۶) شاهد رانش کوچه بودیم که بخشی از کوچه تخریب شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان افزود: این حادثه به دلیل خاکبرداری غیراصولی اتفاق افتاده و خوشبختانه کسی در آن آسیب ندید.

وی بیان کرد: عملیات ایمنی در این محور انجام شده تا شاهد اتفاقات احتمالی نباشیم.

حریق منزل مسکونی

صفری همچنین از حریق یک باب منزل مسکونی در خیابان امام خمینی (ره) خبرداد و گفت: این آتش سوزی ساعت پنج صبح امروز (چهارشنبه) اتفاق افتاد و به دلیل حجم بالای آتش سه تیم به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان بیان کرد: آتش از اجاق تک شعله به پتو و مبل ها سرایت کرده و سقف خانه تخریب شد.

وی اضافه کرد که این حریق با همت آتش نشانان اطفا و از سرایت به اماکن و منازل اطراف جلوگیری شد.