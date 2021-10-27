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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۴۰

وزیر خارجه قطر:

 آشتی ملی افغانستان را تشویق می کنیم

 آشتی ملی افغانستان را تشویق می کنیم

وزیر خارجه قطر اعلام کرد که آشتی ملی به رهبری افغانستان و از طریق گفتگو میان طالبان و سایر نیروهای افغان را تشویق می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر امروز در سخنانی ضمن بیان اینکه دوحه در راستای وحدت نظر جامعه جهانی و مشارکت در گفتگوهای سازنده با طالبان تلاش می کند، اعلام کرد که آشتی ملی به رهبری افغانستان و از طریق گفتگو میان طالبان و سایر نیروهای افغان را تشویق می کنیم.

وزیر خارجه قطر اعلام کرد که مقامات دوحه بر ادامه کمک رسانی بشر دوستانه به ملت افغانستان مصر هستند و معتقدند که این کمک رسانی ها ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد.

شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی در بخش دیگر سخنان خود از طرف های مذاکرات هسته ای (برجام) خواست که بر سر میز مذاکرات پرونده هسته ای ایران بازگردند و به توافق و اجماع برسند.

کد مطلب 5337217

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
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      پاسخ
      لطفا یه خورده به مسئولین ما هم سفارش آشتی ملی را بکنید.

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