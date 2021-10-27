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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۰۵

دردسر جدید برای داورزنی؛

مسدود شدن حساب‌های فدراسیون والیبال به دلیل بدهی مالیاتی

مسدود شدن حساب‌های فدراسیون والیبال به دلیل بدهی مالیاتی

بدهی ۱۳ میلیاردی مالیاتی تمامی حساب‌های فدراسیون والیبال و رئیس این فدراسیون را مسدود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون والیبال به دلیل بدهی مالیاتی با چالش جدیدی روبرو شده است. سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل بدهی ۱۳ میلیارد تومانی فدراسیون والیبال، حساب‌های این فدراسیون و حساب شخصی محمدرضا داورزنی را مسدود کرده است.

بدهی ۱۳ میلیاردی و مسدود شدن حساب‌ها، فدراسیون را در بحث تهیه بلیت ناظران و داوران برای حضور در محل برگزاری مسابقات در استان‌ها با مشکل مواجه کرده است و فدراسیون در حال حاضر با استفاده از اعتبارش از سازمان هواپیمایی بلیت تهیه می‌کند. حقوق کارمندان فدراسیون نیز که از طریق یک بانک واریز می‌شد، از طریق حساب دیگری واریز شد.

فدراسیون والیبال در حال رایزنی برای کاهش بدهی مالیاتی و باز شدن حساب‌هایش است.

کد مطلب 5337221
ساناز سلیمان آبادی

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