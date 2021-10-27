تهیه ۵ طرح مطالعاتی و مرمتی در کاخ سعدآباد

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی مجموعه سعدآباد، کیا پارسا گفت: در سال گذشته در کنار پروژه‌های متعدد مرمتی و عمرانی انجام شده در مجموعه سعدآباد، تعداد زیادی طرح‌های مطالعاتی و مرمتی اولویت‌دار نیز تهیه شد.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد ادامه داد: طرح معماری، سامان‌دهی و گرافیک محیطی محدوده محوطه موزه نظامی، مطالعات آسیب‌شناسی و طرح مرمت فاز نخست دیوار محیطی مجموعه (حدفاصل ورودی دربند تا ورودی جعفرآباد)، طرح بهسازی و سامان‌دهی محوطه اطراف موزه آشپزخانه سلطنتی، تهیه نقشه‌های ساختمان موسوم به انبار مرغی و طرح مرمت و احیای آن با ایده احیا به‌عنوان موزه اتومبیل‌های سلطنتی، گزارش مستندنگاری، آسیب‌شناسی، طرح مرمت و بازسازی دیوار محیطی سعدآباد (فاز ۲)/ حدفاصل دروازه جعفرآباد تا خروجی قسمت جنوبی رودخانه دربند، مستندنگاری و تهیه طرح مرمت، احیا آب انبار و تصفیه خانه بادگیردار تاریخی سعدآباد از جمله طرح‌های شاخص است.

پارسا افزود: با توجه به اینکه عملیات حفاظتی-مرمتی و تعمیرات تکمیلی موزه نظامی رو به پایان است، به‌زودی طرح سامان‌دهی و محوطه‌سازی آن موزه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. در این طرح، محوطه و چیدمان آثار نظامی سامان‌دهی و برخی نیازهای خدماتی لازم در محوطه لحاظ خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: همچنین با جانمایی جدید طرح توسعه موزه اتومبیل‌های سلطنتی که هم‌اکنون در مکان و ساختمان مناسبی قرار ندارد، در فضایی تاریخی حدفاصل بین موزه آب و موزه برادران امیدوار، در دستور کار قرار دارد.

پارسا در ادامه افزود: در این طرح آب‌انبار و تصفیه‌خانه بادگیردار تاریخی سعدآباد که در گذشته تخریب و به فراموشی سپرده شده بود، مورد بازشناسی، بازسازی و احیا قرار خواهد گرفت، تمام این طرح‌ها برای بررسی و دریافت تاییدیه به اداره‌کل موزه‌ها ارسال شده‌اند.