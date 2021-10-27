ثبت نام هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، همزمان با فرارسیدن میلاد رسول اکرم و هفته وحدت ثبت نام هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی در سراسر کشور آغاز شد.

این جشنواره که در سطح دانشجویان و نیز مدرسان و کارکنان مراکز علمی کاربردی سراسر کشور در بخش های مختلف آوایی، کتبی، فناوری، پژوهشی، ادبی، هنری و نوآفرینی و در ۳۸ رشته متنوع برگزار می شود و علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس https://quran.uast.ac.ir/ نسبت به ثبت نام و ارسال اثر اقدام کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، این جشنواره که برای ششمین سال متوالی در واحد استانی قم به فعالیت می پردازند علاقه مندان می توانند به صورت مجازی در این مسابقات شرکت کنند و تا تاریخ ۲۰ آذر سالجاری نسبت به ثبت نام ارسال اثر اقدام کنند. همچنین جهت ارائه مشاوره و هرگونه سوال از دبیرخانه جشنواره در روزهای کاری با شماره تلفن ۰۲۵۳۲۸۱۷۵۲۱ تماس حاصل کنند.