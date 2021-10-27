به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فلاح ظهر چهارشنبه در دیدار با اهالی شهر رضوان و شوراهای اسلامی سطح بخش کالپوش به میزبانی این شهر با حضور استاندار سمنان ضمن بیان اینکه شش هزار واحد مسکونی در بخش کالپوش وجود دارد، ابراز داشت: ۵۰ درصد از این تعداد دارای سند شده است.
وی بابیان اینکه برای تأمین مسکن محرومان هیچگونه محدودیتی وجود ندارد، افزود: ۵۴۴ واحد مسکونی برای خانوادههای محروم روستایی در سطح استان در حال ساخت است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بابیان اینکه پنج میلیارد و۸۳۰ میلیون تومان تسهیلات برای حادثه دیدگان کالپوش در هیئت دولت مصوب شده بود، ابراز داشت: میکوشیم تا با سفر معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور به کالپوش تسهیلات بلاعوض جدیدی را برای مردم این منطقه کسب کنیم.
تحویل مدرسه شش کلاسه در کالپوش
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان نیز بابیان اینکه پس از حادثه زمینلغزه از محل اعتبارات ملی یک باب مدرسه شش کلاسه در منطقه بهسرعت ساخته و تحویل داده شد، ابراز داشت: علاوه بر آن دو باب فضای آموزشی دخترانه و پسرانه برای سایت جدید کالپوش پیشبینیشده است.
سعید هژبری بابیان اینکه طی سال جاری دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان اعتبار برای ساخت خوابگاه رضوان اختصاصیافته است، در ادامه تصریح کرد: امیدواریم اعتبارات آن هر چه سریعتر تخصیص یابد تا بتوانیم در کوتاهترین زمان شاهد ساخت و بهرهبرداری از آن باشیم.
وی بابیان اینکه ۱۵ پروژه آموزشی در سراسر استان آماده افتتاح است، افزود: قطعاً حضور خیران مدرسهساز در این کار ارزشمند میتواند به افتتاح و بهرهبرداری زودهنگام این طرحهای آموزشی منتهی شود.
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