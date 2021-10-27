به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی اوصانلو ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای پاسدار استان زنجان گفت: امروز دشمن شیوه‌های جدیدی از دشمن را از طریق نفوذی‌ها شروع کرده است.

وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس سلاح برداشته بودیم و دشمن را می‌شناختیم، اظهار کرد: امروز دشمن با وجهه دوست پای کار آمده و درصدد فتنه انگیزی بر علیه ملت ایران است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء شمالغرب کشور با بیان اینکه ما تحت فرماندهی مردی بزرگ تمام آرزوهای دشمن را درهم پیچیدیم، گفت: باید در کنار مردم باشیم و انقلاب اسلامی را همچون نگینی که تنها راه نجات کشور در آن است حفظ و حراست کنیم.

اوصانلو تاکید کرد: پاسداران در ۴۳ سال گذشته ثابت کردند در راه اعتلای انقلاب اسلامی و دفاع از حقوق حقه آن از هیچ چیز هراس ندارند و همیشه برای دفاع از کشور در صحنه هستند.

وی گفت: امروز خط اصیل رهبری همان خط امام است، رهبری در روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سلاح به دست خود گرفته و مقابل دشمن ایستاده بودند.

اصانلو با تاکید بر اینکه هر جایی که مسلمانان در خطر باشند آنجا مرز اسلام است، گفت: امروز خط اصیل رهبری همان خط امام است، رهبری در روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سلاح به دست خود گرفته و مقابل دشمن ایستاده بودند و همین سرباز امام امروز رهبر ما هستند و با همان ایده، روحیه و فرهنگ از انقلاب دفاع می‌کنند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء شمالغرب کشور با بیان اینکه راه برون رفت کشور از مشکلات، انقلابی بودن و روحیه رشادت و جهادی است و باید این مهم تقویت شود، گفت: روحیه جهادی در همه عرصه‌ها باید باشد و برای دفاع از این کشور باید همه تلاش کنند.

اوصانلو به حمله سایبری دشمن به سیستم‌های جایگاه‌های عرضه سوخت اشاره کرد و یاد آورشد: جنگ نرم دشمنان علیه ایران نشان از مسیر درست انقلاب است و دشمنان باید بدانند اگر سال ۵۹ جنگ را به ما تحمیل کردند ما تجربه و امکان کافی نداشتیم اما امروز شاید شروع جنگ با آنها باشد ولی پایان آن با آنها نیست.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء شمالغرب کشور با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از روز تشکیل خود در صدد فرهنگ سازی بود، گفت: هم اکنون سپاه مثل یک اقیانوس است و از روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید شاهد دسیسه‌های دشمنان و مشکلات ایجاد شده از دشمن بودیم.

اصانلو با بیان اینکه وقتی آمریکایی‌ها با ما دشمنی می‌کنند احساس می‌کنیم انقلاب همچنان پویا و زنده است و این برای ماه باعث افتخار است، افزود: از روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید شاهد دسیسه‌های دشمنان و مشکلات ایجاد شده از سوی آنها بودیم و در چهل و سومین سال پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تداوم دشمنی‌ها با انقلاب هستیم.