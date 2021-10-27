سومین جشنواره کتاب خراسان جنوبی برگزار می شود

محمود رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نویسندگان تا ۱۰ شهریور ماه مهلت ارسال کتاب‌های خود را داشته‌اند، گفت: حدود ۸۰ نویسنده استان در زمان مشخص شده ۱۰۵ کتاب خود را برای شرکت در سومین جشنواره کتاب استان ارسال کردند.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای استان موضوع این جشنواره را آزاد اعلام کرد و افزود: شرکت کنندگان در جشنواره می‌توانستند آثار خود را برای داوری در بخش ویژه با موضوع‌های شعار سال، کرونا و استان ارسال کنند.

محمود رمضانی عنوان کرد: کتاب‌های شرکت کننده در این جشنواره برای داوری به خانه کتاب و ادبیات ایران در تهران ارسال شده که به زودی نتایج داوری مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: در مراسم اختتامیه که آبان یا آذر ماه برگزار می‌شود از ۶ صاحب آثار برتر ۳ نفر در بخش آزاد و ۳ نفر در بخش ویژه تقدیر خواهد شد.

به گفته وی اولین جشنواره کتاب استان سال ۹۰ در سربیشه، دومین در سال ۹۸ همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب استان و سومین جشنواره امسال برگزار می‌شود.