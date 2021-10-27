به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سردار غلامرضا جلالی در مراسم افتتاح مرکز مانیتورینگ و هشدار مخاطرات منابع طبیعی که در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برگزار شد، با اشاره به تهدیداتی که متوجه محیط زیست است، گفت: ما در دنیا دو دسته تهدید زیست محیطی داریم. تهدیدات اقلیمی که در رتبه بندی جهانی جزو ۵ تهدید بزرگ است و تهدیدات زیستی که شامل تهدیدات مربوط به دام، انسان و غذا می‌شود. این تهدیدها می‌تواند به علت وجود عنصر بیرونی و یا عنصر درونی آسیب‌زا ایجاد شود. طبیعتاً به علت بین المللی بودن موضوع و توجه به این نکته که محیط زیست میراث بشریت است و حفظ آن برای همه مردم دنیا اهمیت دارد، همه کشورها موظف هستند مسئولیت خود در قبال آن را اجرا کنند.

وی افزود: در رابطه با تهدیدها و آسیب پذیری، دو بحث وجود دارد. اول تغییرات اقلیمی است. مدتی است که این دسته از تهدیدات در دنیا بیشتر شده و برخی کشورها بیشتر درگیر آن هستند. بحث دیگر مشکلات انسان ساخت است. در مراکز علمی از این مسئله به عنوان جنگ اقلیمی نام برده می‌شود. با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای دنیا ابزار جنگ اقلیمی را دارند، باید زیرساخت‌های علمی ما در این زمینه تجهیز شود. چرا که اثراتی که بر محیط زیست کشور می‌گذارد، بسیار جدی است. کم آبی، کمبود بارش، تغییر در آب، محیط و نباتات و همچنین جابه‌جایی روستاها به سمت شهر همه و همه مشکلاتی است که در آینده وقوع آن‌ها محتمل است، بنابرین این موضوع بسیار جدی است چه منشأ آن طبیعی باشد چه انسانی.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به مسئله کم آبی در کشور گفت: نکته مهم این است که زمان کمبود بارش و کمبود منابع آب شرب، تعارضات داخلی به وجود می‌آید و نظام توزیع آب کشور مورد خدشه قرار می‌گیرد. رژیم توزیع و مصرف آب باید به روز رسانی شود. با توجه به اینکه آب عنصر اصلی محیط زیست است، اهمیت این مسئله به شدت بالاست.

وی با اشاره به ۶ عنصر زیست محیطی که در محیط زیست همه کشورها مورد بحث قرار می‌گیرد، اضافه کرد: اپیدمی‌ها، مسائل مربوط به حوزه دام، آب آشامیدنی، نباتات، غذا و در نهایت محیط زیست به صورت عام شش عنصر مورد بحث زیست محیطی در جهان هستند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به ساز و کار پدافند زیستی، ادامه داد: سازمان پدافند از سال ۸۹ و ۹۰ ساز و کار پدافند زیستی را پایه ریزی کرد. در سه سال گذشته با همکاری مرکز ژنتیک سند راهبردی حفظ تنوع ژنتیک کشور اعم از ژنوم انسانی، بیولوژیکی و دامی انجام شد. متأسفانه در کشور ما به این موضوع کم توجهی می‌شود و اهدای رایگان داده‌های ژنتیکی به کشورهای دیگر به بهانه کارهای تحقیقاتی و پژوهشی صورت می‌گیرد. در حالی که امروزه علوم زیادی از جمله پزشکی شخصی مبتنی بر دانش ژنتیک است.

جلالی در پایان با اشاره به اهمیت امنیت زیستی در کشور گفت: بسیاری از کشورها، امنیت زیستی را در دسته اولویت‌های امنیت ملی قرار می‌دهند. در کشور ما نیز باید این مسئله نهادینه شود که توسعه باید با توجه به معیارهای زیست محیطی باشد. ایجاد مرکز پایش مخاطرات برای پاسخ و انعکاس سریع آن، طرح سودمندی است که باید با همکاری نهادهای امنیتی و دیگر مسئولان ذی ربط به بهترین شکل اجرا شود.