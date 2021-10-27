فصل جدید «به زندگی سلام کن» به آنتن رسید/ تغییر در برنامه عصرگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو سلامت، مرتضی میلانی تهیه کننده جدید ویژه برنامه صبحگاهی «به زندگی سلام کن» در این باره توضیح داد: فصل جدید این برنامه با رویکرد آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و امیدبخشی در گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت طراحی شده و با اجرای مسعود حسنی پخش می‌شود. هر روز کارشناس مجریان در بخش تحلیل خبر به بررسی رویدادها می‌پردازند.

وی ادامه داد: روزهای شنبه حسین سامی، روزهای یکشنبه و سه‌شنبه زهرا حاجی زاده، روزهای دوشنبه و چهارشنبه لیلا علوی کارشناس مجری برنامه هستند. برنامه صبحگاهی «به زندگی سلام کن» شنبه تا پنجشنبه ساعت ۶:۳۰ تا ۸ پخش می‌شود.

این تهیه‌کننده درباره آیتم‌های برنامه توضیح داد: آیتم‌های مختلفی برای برنامه طراحی شده است. در بخش ورزشی یک متخصص ورزشی حضور دارد و متناسب با مشکلات جسمی ورزش‌های درمانی ارائه می‌کند. در بخش نگاهی نو، مهرنوش دارین روانشناس تکنیک‌هایی یاد می‌دهد و می‌گوید چطور یک روز خوب داشته باشیم. فاطمه شهبازی در بخش «۶۰ ثانیه با سلامت» درباره اخبار حوزه سلامت می‌گوید. همچنین «میز خبر» هم او اجرا می‌کند. بخش «زیر پوست شهر» با اجرای سارا اکبری به مهربانی افرادی می‌پردازد که کارهای نیک انجام دادند اما کمتر دیده شدند.

میلانی در پایان می‌گوید: بخش «با سلامت» به عهده مرجان قندی است که به تحلیل نظام سلامت و کرونا اختصاص دارد. «از سلامت چه خبر» هفته‌ای یک روز با اجرای آذین پیراسته پخش می‌شود. بسته صوتی درباره ترویج فرهنگ محیط زیست داریم، بخش «پل» هم با حضور امین قاسمی فر به بررسی آخرین دستاوردهای حوزه سلامت بین‌الملل می‌پردازد.

تغییرات در برنامه عصرگاهی رادیو سلامت

موسی نظری تهیه‌کننده برنامه عصرگاهی رادیو سلامت در این باره توضیح داد: برنامه عصرگاهی رادیو سلامت در قالب ساختار جدید از ۱۵ آبان ماه روی آنتن می‌رود. گویندگان برنامه مسعود خواجه وند، نازنین مهیمنی و رضا شجاعی هستند. شنوندگان در این برنامه می‌توانند شنونده یک داستان عصرگاهی باشند، داستان به این شکل است که سه گوینده از مراکز در کنکور دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول می‌شوند و در کنار ادامه تحصیل در رادیو سلامت کار می‌کنند.

وی ادامه داد: نازنین مهیمنی با نام حلما از گیلان، رضا شجاعی از تهران و خواجه وند هم از تبریز در این برنامه با لهجه صحبت می‌کنند و اتفاقات میان آنها منجر به طنز می‌شود. برنامه شامل آیتم‌های متفاوت است و در یکی از آیتم‌ها با نام «من و دوربینم»، سارا اکبری اتفاقات شهر را از زاویه یک دوربین عکاسی برایمان می‌گیرد و در برنامه پخش می‌شود.

برنامه عصرگاهی رادیو سلامت از ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ پخش می‌شود.