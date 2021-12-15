مرتضی میلانی تهیه‌کننده برنامه «مخاطب خاص» درباره ویژگی‌های این برنامه و پرداختن به نظام سلامت به خبرنگار مهر گفت: محتوای برنامه را در خصوص نظام سلامت و مشکلات این بخش بنا نهادیم، زیرا آسیب‌های این بخش به مردم بازمی‌گردد. سعی ما بر این بوده با حضور مسئولان و کارشناسان و کسانی که بحث‌های مشورتی در باب مشکلات ارائه می‌کردند به موضوعات مورد بحث بپردازیم و تا امروز تصور می‌کنم توانسته‌ایم صدای مردم را به مسئولان برسانیم.

وی درباره مخاطب برنامه تصریح کرد: مخاطبان این برنامه بیشتر مسئولان هستند اما بازخوردهای خوبی هم از مردم داشتیم. بحث بیمه، درمان و کادر درمان و مسائلی از این دست به نظام سلامت برمی‌گردد و مشکلات در این بخش مردم را درگیر می‌کند.

این تهیه‌کننده عنوان کرد: دوران کرونا روی برنامه نقشی اساسی داشته است و مطالبه‌گری نسبت به این دوران محور کار قرار گرفته است. به عنوان نمونه در این برنامه قول تزریق روزی یک میلیون دوز واکسن از مسئولان را گرفته و به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح و پیگیری شد. به هر حال رادیو رسانه بحران‌هاست و رادیو سلامت هم در پاندمی کرونا نقش پررنگی داشته است.

میلانی تصریح کرد: همچنین سعی کردیم در برنامه باورهای غلط را نسبت به برخی اتفاقات حوزه بهداشت و درمان مطرح و آنها را تصحیح کنیم تا جلوی سودجویان فضای مجازی گرفته شود.

وی اضافه کرد: در پاندمی کرونا سبک زندگی سالم را مطرح‌کردیم و در زمینه آگاهی‌بخشی و امیدبخشی قدم برداشتیم، زیرا یکی از رسالت‌های مهم رسانه همین است.

تهیه کننده «مخاطب خاص» در پایان با تاکید بر محور قرار دادن مسائل مردم یادآور شد: تلاش ما بر این بوده صدای مردم باشیم و مشکلات را به گوش مسئولان برسانیم تا در تصمیم‌سازی‌ها با اطلاعات و آگاهی بیشتری اقدام شود.

جواد نوفرستی مجری-کارشناس برنامه «مخاطب خاص» است که شنبه‌ها ۸ تا ۹ شب پخش می‌شود.