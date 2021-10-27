نقش بهره مرکب در ورشکستگی نظام بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مجاهدی موخر در دومین نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که بعدازظهر امروز (چهارشنبه ۵ آبان ماه) در خانه اندیشه‌ورزان در حال برگزاری است، گفت: یک بحث مهم در نظام پولی کشور این است که همیشه تقاضا برای پول از عرضه آن بیشتر است. این افزایش تقاضا نسبت به عرضه نیز به دلیل تقاضاهای تورمی و سفته بازی است.

وی افزود: بنابراین در اقتصاد کشور هر نهادی که خلق کننده پول باشد مشکلی از جهت عرضه پول‌های تولیدی خود نخواهد داشت.

مجاهدی تصریح کرد: در سیستم اقتصادی کشور هر چه پول بیشتر به صورت بدهی خلق شود برای اینکه اصل و فرع آن برگردد لازم است پول جدیدی خلق شود. بنابراین آثار این سیستم می‌تواند تمام اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار بدهد.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: امروزه در سیستم بانکی کشور ما خلق پول از «هیچ» اتفاق می‌افتد و این یعنی اینکه قبل از ذخیره اعتبار در بانک، وام اعطا می‌شود اما متأسفانه امروزه ما می‌خواهیم بدون توجه به این مهم اصلاح نظام بانکی را کلید بزنیم.

مجاهدی در ادامه گفت: لذا سیستم بانکی کشور، دائماً تولید نرخ بهره می‌کند و اقتصاد را به سمتی سوق می‌دهد که تمام بخش‌های آن تحت تأثیر این نرخ قرار بگیرد. البته نرخ بهره بر روی پول نیز نقشی ویژه دارد.

وی افزود: ما در سیستم تحلیل اقتصاد کشور دچار انحراف شده ایم چرا که می‌خواهیم خلق پول اتفاق بیافتد اما به سمت تولید هدایت شود. باید بگویم که این یک جمله بسیار نادرست است. در توجیه آن نیز باید بگویم که اگر تولید با شدت بیشتر اتفاق بیافتد قیمت کاهش خواهند داشت در حالی که کاهش قیمت در حوزه تولید موجب ورشکستگی آن خواهد شد. این یک نگاهی است که توسط بانکداران به جامعه القا شده است و ما باید از استخر پولی جامعه برای جلوگیری از خلق پول جدید استفاده کنیم.

مجاهدی در پایان در خصوص ورشکستگی نظام بانکی گفت: روند این اتفاق به گونه‌ای است که سیستم بانکداری با بهره‌ای که اتخاذ کرده محاسبه و تنظیم می‌شود اما این فرمول با عدد «یک» برابر نمی‌شود. مساوی شدن این فرمول با یک، مستلزم حرکت زمان به سمت بی نهایت است و چون این اتفاق نمی‌افتد موجب ورشکستگی سیستم بانکی خواهد شد.

