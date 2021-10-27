رضا یعقوبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص قطعی سراسری سامانه سوخت کشور و تأثیرات آن در استان قزوین اظهار کرد: از ساعت ۱۱ صبح روز گذشته سامانه سوخت کل کشور دچار مشکل شد و این روند تا بعد از ظهر هم ادامه داشت.

رئیس هیئت‌مدیره جایگاه داران سوخت استان قزوین ادامه داد: در حال حاضر مشکلات ایجاد شده به‌صورت ۱۰۰ درصدی رفع نشده ولی به احتمال قوی کلیه مشکلات تا ۲۴ ساعت آینده رفع خواهد شد.

وی بیان کرد: از ساعات ابتدایی بروز این مشکل نشست فوری جایگاه داران و مسئولان بخش فراورده‌های نفتی در استان قزوین تشکیل شد و برنامه ریزی‌های لازم در خصوص رویداد رخ داده صورت گرفت از جمله آنکه ۹ جایگاه در استان قزوین به‌صورت آفلاین و ماهواره‌ای فعالیت می‌کردند که به طور کلی با این مشکل درگیر نشدند.

یعقوبی توضیح داد: در استان قزوین ۹۲ جایگاه سوخت بنزین و گازوئیل وجود دارد که از ظهر دیروز با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی و وزارت نفت تعدادی از جایگاه‌ها را از سامانه سراسری خارج کردیم تا بتوانند خارج از سامانه به خدمت‌رسانی ادامه دهند.

این مسئول با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد جایگاه‌های استان بدون مشکل و در مدار هستند، تبیین کرد: روند فعالیت این جایگاه‌ها تا شب گذشته ادامه داشت و ۷۴ جایگاه ما در حال حاضر با ظرفیت‌های مختلف می‌توانند با نرخ اول و نرخ دوم خدمت‌رسانی کنند و تعدادی نیز که هنوز از سامانه خارج هستند بنزین را با نرخ دوم ارائه می‌کنند.

وی مطرح کرد: جایگاه‌هایی که هم‌اکنون فعال هستند بدون هیچ‌گونه اولویت بندی‌ای ارائه خدمت می‌کنند و ما هیچ‌گونه تفاوتی بین جایگاه‌های مرکز استان و سایر شهرستان‌ها نداشته‌ایم و هر جایگاهی که امکان داشته را به سامانه برگردانده‌ایم.

رئیس هیئت‌مدیره جایگاه داران سوخت استان قزوین گفت: برخی از جایگاه‌ها به لحاظ تلمبه موجود در جایگاه دچار مشکل هستند و رایزنی‌ها با شرکت‌های سازنده برای بازگرداندن به سیستم انجام شده است و درصورتی‌که تعاملات به‌صورت ۱۰۰ درصدی بین این دو بخش اتفاق بیفتد تا فردا مشکلات را رفع خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: از مجموع ۹۲ جایگاه سوخت موجود در سطح استان در حال حاضر ۱۸ جایگاه غیرفعال هستند بااین‌حال خدمت رسانه به شهروندان به‌صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه در سایر جایگاه‌ها ادامه دارد.

یعقوبی توصیه کرد: شهروندان هیچ‌گونه نگرانی به لحاظ تأمین سوخت نداشته باشند، بنزین و گازوئیل مورد نیاز استان کاملاً تأمین‌شده است و شرکت‌های توزین بنزین هم این آمادگی را دارند که سوخت مورد نیاز استان را به‌موقع تأمین کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: اتفاقات روز گذشته ممکن است نگرانی‌هایی را بین مردم عزیزمان ایجاد کرده باشد که طبیعی هم هست، به همین علت ترافیک و شلوغی‌هایی در جایگاه‌های سوخت اتفاق افتاده که ما به همه عزیزان توصیه می‌کنیم با آرامش با این موضوع روبه‌رو شوند و تعجیل نداشته باشند تا در سریع‌ترین زمان ممکن این مشکل به‌صورت کامل رفع شود.