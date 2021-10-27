به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا عزت‌زمانی، معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با مجامع و تشکل‌های وابسته به سازمان که در محل حوزه هنری اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: ظرفیت‌ها و بخش‌های مختلفی در سازمان تبلیغات وجود دارد که این بخش‌ها باید با یک حلقه اتصال با یکدیگر مرتبط و متحد شوند.

وی ادامه داد: هر دستگاهی مأموریت اختصاصی بسیاری دارند و ادغام دستگاه‌های فرهنگی تقریباً غیر ممکن است. دستور رهبر معظم انقلاب به تغییر ساختار فرهنگی کشور جدی است و این قضیه آغاز شده. فهم مشترکی از دغدغه بسیاری از فعالان فرهنگی درباره موازی‌کاری‌ها در حوزه فرهنگ شکل گرفته و دستگاه‌ها با یکدیگر وارد گفت‌وگو شدند.

عزت زمانی گفت: این اصلاح ساختار مشخص نیست که آیا در نهایت باعث ادغام می‌شود یا حتی موجب افزایش دستگاه‌ها شود. اما با توجه به جدیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر بخش‌های فرهنگی همچنین دستور رهبر معظم انقلاب، امید است به زودی این تغییر ساختار و تقسیم وظایف به زودی رخ دهد.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به مشکلات مالی مؤسسات و هیأت‌ها، خاطرنشان کرد: موظف هستیم کا نسبت به ظرفیت‌ها و شبکه‌های مردمی حمایت کنیم. حجم کار با نسبت توان و ظرفیت ما بسیار متفاوت است. در حال حاضر صدها هزار مؤسسات فرهنگی وابسته به سازمان تبلیغات هستند و تأمین مالی و حمایت از آن‌ها دشوار است.

وی درباره مشکلات ساختاری حوزه فرهنگ، توضیح داد: ساز و کار و ظرفیتی ایجاد شده تا مجموعه‌های توانمند که باید از آن‌ها حمایت کرد، تا حدودی حمایت شوند. اما اینکه مجامع تشکیل می‌شوند و تا وقتی پول باشد کار کنند، بسیار بسیار اشتباه است. هیأت‌های مذهبی ۱۴۰۰ سال است که برقرارند.

کاهش وابستگی مؤسسات قرآنی به بودجه دولتی

در ادامه سید محمدرضا علائدین، مدیرعامل مؤسسه قرآن پژوهان کوثر در این نشست گفت: بیش از ۲۵۰ مجمع قرآنی در سطح استان اصفهان برقرار هستند. مجموعه‌های زیر مجموعه سازمان تبلیغات نیاز است که با همکاری و هماهنگی به عنوان یک جبهه واحد فعالیت کنند.

وی تاکید کرد: در تلاش هستیم مؤسسات قرآنی وابستگی خود به بودجه‌های دولتی و شبه دولتی را کاهش و به سمت استقلال حرکت کنند. در این خصوص کارهای مختلفی صورت پذیرفت و توانستیم به موفقیت نسبی نیز برسیم.

علائدین افزود: تحقق فرهنگ قرآنی، هدف اصلی مجموعه ما است و در این راستا تلاش می‌کنیم. اما در این راه گاهاً آثار هنری برخلاف اهداف سازمان ما ساخته می‌شود و تمام اندوخته‌ها از دست می‌رود. سازمان تبلیغات باید با صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد مذاکره شود تا این تعارضات کاهش یابد.

هیأت‌های مذهبی بودجه برگزاری رویدادهای ساده را ندارند

سید رضا اخروی، رئیس شورای هیئات مذهبی اصفهان نیز در این نشست اظهار داشت: اگر بخواهیم هیأت‌های مذهبی را تنها برای دهه محرم و عزاداری بدانیم، دیگر فعالیت سازمان تبلیغات معنا ندارد. اما زمانی که قصد داریم خارج از عزاداری محرم کارهای فرهنگی انجام دهیم، حمایت‌های کافی از ما وجود ندارد.

وی افزود: هیئات از نظر مالی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. پنج هزار و ۷۰۰ هیأت در سطح استان اصفهان وجود دارد، امروز کار فرهنگی در هیأت‌های مذهبی اهمیت بسیاری دارد، اما برای برگزاری یک مسابقات ورزشی یا سفرهای مذهبی ساده هم به مشکلات مالی برخورد می‌کنیم.

از ظرفیت دولت و مجلس یکدست باید استفاده کرد

همچنین حجت‌الاسلام امینی، نماینده نیروی‌های جبهه انقلاب گفت: زمانی که یک صنف داخل سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل می‌شود، متولی آن سازمان خواهد بود. اما سازمان بودجه و امکانات کمی وجود دارد و نمی‌تواند انتظارات را برآورده کند. صنف اگر ذات مستقل داشته باشد، می‌تواند به راحتی با ارگان‌های دیگر وارد مذاکره شود.

وی خاطرنشان کرد: در دوره‌ای که مجلس، سازمان تبلیغات و دولت یک دست هستند، باید فکری به حال تغییر ساختار کرد. ساختار فرهنگی کشور موازی است و به حالت اغما فرو رفته. جای تأسف دارد که در مناسبت‌های مختلف در محرم، مشکلات مالی مختلفی وجود دارد.

اصفهان کتاب‌فروشی ارزشی ندارد

همچنین نصر، رابط پروژه کتاب‌شهر استان اصفهان اظهار داشت: کتاب‌شهرها تا کنون در سه نقطه استان اصفهان تأسیس شده و اکثر این مکان‌ها در شهرستان‌ها است. شهر اصفهان حداقل ظرفیت ایجاد دو کتاب‌شهر دارد، در این شهر کتاب‌فروشی‌هایی که کتاب‌های ارزشی بفروشند کم هستند و همان‌ها هم استاندارهای لازم را ندارند.

وی تاکید کرد: سیاست کتاب‌شهر بر این است که مالکیت و مکان آن مشخص شود و سپس ما تجهیز می‌کنیم. در شهری مثل اصفهان اجاره مغازه بالاست و صرفه لازم را ندارد.

اصفهان ظرفیت خاصی در کشور دارد

همچنین سید علی حکمت منش، مدیر مؤسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان اصفهان: سال گذشته حدود ۱۰ هزار کاربر در حوزه هم‌سان‌گزینی داشتیم و در سال فعالیت‌های خود جاری به پلفترم هم‌دم منتقل کردیم. اصفهان ظرفیت خاصی در کشور دارد، در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، هنری و نیروی‌های خلاق اصفهان کم‌نظیر است و سازمان تبلیغات باید از این ظرفیت شایسته استفاده کند.