برد پرگل آلومینیوم مقابل فولاد/ شروع ناامیدکننده ویسی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم اراک از ساعت ۱۸ امروز میزبان فولاد خوزستان در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بود که این دیدار با پیروزی سه بر صفر شاگردان رسول خطیبی در تیم آلومینیوم همراه بود.

نیمه اول دیدار دو تیم بدون گل به پایان رسید اما تیم میزبان در ۴۵ دقیقه دوم عملکردی کم نظیر داشت و توانست توسط علیرضا نقی زاده (۵۹)، پوریا آریاکیا (۸۱) و علی فاتح (۹۱) برای آلومینیوم گلزنی کردند.

شاگردان عبداله ویسی پس از شکست سه بر یک مقابل پرسپولیس در هفته اول بار دیگر سه گل در دیدار دوم خوردند تا شروعی نا امید کننده در بیست و یکمین دوره این رقابت‌ها داشته باشند.