۲۴۰ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰ نفر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۳۵ هزار و ۱۱ نفر به علت ابتلاء و یا مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه برداری یا بستری شده اند.

از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۱۰ هزار و ۸۴۱ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

همچنین، در ۲۴ ساعت گذشته، با فوت ۲ نفر بیمارمبتلا به کرونا در استان زنجان تعداد فوتی های کرونا در استان زنجان به ۷۵۶ نفر رسید.

در استان زنجان هم اکنون ۲۴۰ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.