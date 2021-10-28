اجلاسیه کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید استان زنجان آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید استان زنجان صبح امروز (پنج شنبه) ۶ آبان ماه با حضور سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار جباری فرمانده سپاه ولی امر، سردار اصانلو فرمانده قرارگاه حمزه شهدای شمالغرب کشور، نماینده ولی فقیه در استان زنجان، استاندار زنجان، خانواده شهدا، ایثارگران، رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس، حجت الاسلام دولابی نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، و مهمان از استان و سایر مناطق کشور در محل مصلی خاتم انبیا شهر زنجان آغاز بکار کرد.

در این اجلاسیه سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران به سخنرانی خواهد پرداخت.

در حاشیه اجلاسیه کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید استان زنجان، نمایشگاهی از دستاوردهای تسلیحاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برپا شده است.