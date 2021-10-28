داروی ایرانی درمان آرتریت روماتوئید رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، داروی بیوسیمیلار حاوی ماده فعال دارویی «آناکینرا» که نوعی سیتوکین (عامل سرکوب کننده ایمنی) به شمار می‌رود توسط یک شرکت دانش بنیان به تولید رسید.

این دارو در ترکیب با داروی(methortrexate) برای درمان نشانه‌ها و علایم بیماری روماتوئید آرتریت در بزرگسالان کاربرد دارد.

بدن انسان در برابر بیماری‌های روماتویید آرتریت و سندرم وابسته به کرایوپیرین و بیماری‌های استیل، مقادیر زیاد سیتوکین به نام اینترلوکین -۱ تولید می‌کند که موجب اثرات مضری همچون التهاب و بروز علایم بیماری می‌شود.

از این رو به طور معمول بدن ما پروتئین‌هایی برای سرکوب اثرات مضر اینترلوکین -۱ تولید می‌کند که آناکینرا ماده فعال استفاده از میکروارگانیزم ای کولای E-coli تولید شده است.

سیتوکین ها یا عامل سرکوب کننده ایمنی، پروتئین‌هایی هستند که توسط بدن ساخته می‌شوند که هماهنگ کننده ارتباطات بین سلولی هستند و به کنترل فعالیت‌های سلولی کمک می‌کنند.

این داور برای بیمارانی تجویز می‌شود که پاسخ آن به داروی (methortrexate) برای درمان روماتوئید آرتریت به اندازه کافی خوب نبوده است.

این دارو برای درمان نشانه‌ها و علایم التهاب مرتبط با بیماری‌های راش، درد مفصلی، تب، سردرد، خستگی در بزرگسالان و کودکان در رنج سنی هشت ماه به بالا کاربرد دارد.

همچنین این دارو برای درمان بیماری التهابی با درگیری چند ارگان در دوره نوزادی سندرم عصبی پوستی مفصلی مزمن در شیرخواران نام دارد، کاربرد دارد و در فرم تزریقی است.

این دارو در یک شرکت دانش بنیان دارویی مورد تایید معاونت علمی و فناوری به تولید رسیده و اکنون در داروخانه‌ها موجود است.

این دارو امروز با حضور معاون علمی و فناوری رونمایی شد.

مجتبی زارع مهرجردی مدیر طرح‌های کلان ملی صندوق نوآوری و شکوفایی امروز در مراسم رونمایی از داروی آناکینرا اظهار داشت: مجموعه کمک های ما از محصولات دانش بنیان چند بخش بوده و بخشی از آن مربوط به اثبات تکنولوژی است. ممکن است شرکت ها در فرایند تولید دچار شکست شوند و معمولا سهم معاونت علمی و ستادها در این قسمت بیشتر است.



مدیر طرح‌های کلان ملی صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: این صندوق از ورود محصولات شرکت های دانش بنیان به بازار حمایت می کند. از این محصول نیز حمایت ١٠ میلیارد تومانی داشتیم تا محصول تجاری سازی و خط تولید آن راه اندازی شود.



وی افزود: این یکی از مجموعه طرح‌های کلان ملی بود که از آن حمایت کردیم و تعداد طرح‌های کلان ملی مورد حمایت به ١٣۵ مورد رسیده است.

زارع مهرجردی گفت: طی دو تا پنج سال گذشته بالغ بر ٢ هزار میلیارد تومان از طرح‌های کلان ملی حمایت کرده ایم.