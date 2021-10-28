به گزارش خبرنگار مهر، داود بهبودی صبح پنج شنبه در همایش بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه‌ریزی در تبریز با اشاره به اهمیت آمار در زمینه‌های سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت، پایش و ارزیابی، اظهار کرد: ضعف‌ها و کاستی‌هایی در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی، فرایندها، سامانه‌ها، فرهنگ آماری، خانوارهای پاسخگو و حتی سازمان متولی نظام آماری کشور وجود دارد که باید رفع شود.

وی افزود: حکمرانی آینده دنیا مبتنی بر آمار و داده‌های آماری خواهد بود؛ بر این اساس نظاماتی که به آمار دقیق، بروز و قابل اتکاء دسترسی دارند، به موقع خواهند توانست تصمیمات مناسب بگیرند؛ اما نظاماتی که به آمار دسترسی به موقعی ندارند در تصمیم‌گیری دچار چالش‌ها و مشکلات جدی می‌شوند.

وی با بیان اینکه هدف رشد هشت درصدی اقتصاد در سال‌های گذشته محقق نشده، اذعان داشت: وقتی به نظام آماری مراجعه می‌کنیم، اطلاعاتی در سطح شهرستان‌ها با این جزئیات که بگوییم در هر شهرستان چه سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش‌های مختلف مورد نیاز است تا در مجموع رشد مورد نظر اقتصادی در کشور حاصل شود، در دسترس نداریم.

بهبودی یادآور شد: اگر توسعه پایدار چارچوبی برای دستیابی به رشد مستمر در جامعه باشد بایستی نظامات آماری، اطلاعات درست، دقیق، باکیفیت و بهنگام مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های آمایش و تعادل‌بخشی منطقه‌ای را فراهم نماید.

رونمایی از زیرساخت داده‌های مکانی استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی اذعان داشت: در گذشته بخشی از داده‌ها توصیفی و بخشی هم مکانی بود که در زمینه پیوند میان این دو نوع داده چندان موفق نبودیم؛ اما در رویکردهای جدید باید به سمتی رویم که داده‌های مکانی و توصیفی در قالب پایگاه‌های اطلاعاتی با هم لینک شوند.

وی با اشاره به رونمایی از سامانه زیرساخت داده‌های مکانی(SDI) استان، گفت: سامانه SDI پیوند میان سند آمایش و داده‌های آماری را برقرار می‌کند؛ در چند سال گذشته مطالعه این سامانه در حال انجام بوده و با دستگاه‌هایی که تعداد بیشتری از داده‌ها و دیتاها را در اختیار دارند در تعامل بودیم که بتوانیم این سیستم را تکمیل کنیم.

بهبودی مدعی شد: سند آمایش با نظام آماری در پیوند بوده و پایش و رصد آن نیز نیازمند یک نظام آماری متناسب است که سامانه SDI در آینده خواهد توانست این نیاز را نیز رفع کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت داده‌های مکانی، توضیح داد: هرچه کیفیت داده‌ها بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات مناسب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و در نهایت رسیدن به رشد و توسعه پایدار کشور بیشتر است.

وی اعلام کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته سهم داده‌های با ماهیت مکانی تأثیرگذار بر امر تصمیم گیری بیش از ۸۰ درصد کل داده‌ها است.