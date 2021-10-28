به گزارش خبرنگار مهر، گلشن نوروزی عصر پنجشنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه با استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: حاشیه نشینی یکی از معضلات مهم شهر ارومیه است که در اثر مهاجرت از شهرستان‌های اطراف و بر اثر نبود امکانات به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه مردمی که رفاه و آرامش داشته باشند مطمئناً به هیچ وجه سرزمین آباء و اجدادی خود را رها کرده و در شهرهای بزرگ حاشیه نشین نمی‌شوند، ادامه داد: بیکاری یکی از مهمترین معضلات حاشیه نشینی است و افسردگی در بین جوانان افزایش محسوسی یافته است.

نوروزی با انتقاد از اینکه استان‌های کویری و لم یزرع آباد شده اند، ادامه داد: ارومیه خاکش طلاست اما محروم مانده است، امیدواریم کارنامه درخشان از شما بماند و مردم ارومیه با خاطره خوشی از شما طی سال‌های آینده یاد کنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در دیدار با تاکید بر اینکه از سهم شهر ارومیه از بودجه‌های سراسری غافل بوده ایم، گفت: نیازمند یک همکاری تتگاننگ بین مسئولان شهر و استان هستیم تا در حوزه مدیریت پسماند، بازسازی و نوسازی بافت تاریخی، ارزش افزوده، جرایم رانندگی و … سهم ارومیه مطالبه و تخصیص شود چرا که تاکنون مورد غفلت واقع شده است.

توماج وحید افشار گفت: این قول را می‌دهیم در خدمت توسعه شهر هستیم و علاقمند هستیم تا همراه با شما طی چهار سال بعدی کارنامه قابل قبولی را در بین افکار عمومی از خود به جای بگذاریم.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، مشارکت و گردشگری شورای شهر ارومیه نیز گفت: شورای شهر به عنوان جزئی از پازل خدمت است که امیدوارم بتوانیم با جلب مشارکت عمومی بتوانیم رل خود را به خوبی ایفا کنیم.

صادق توکلی مهر ادامه داد: سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار یکی از موضوعاتی است که مورد غفلت واقع شده است و نیازمند ایجاد ساز و کاری بین دستگاه‌های متولی است تا هماهنگی بیشتری ایجاد شود.

وی تصریح کرد: متأسفانه پروژه‌های سرمایه گذاری در مدیریت شهری داشته ایم که تا کنون تعیین تکلیف نشده اند و در نهادهای نظارتی و حقوقی مورد بررسی هستند.