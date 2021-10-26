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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۲۰

بانک مرکزی اعلام کرد؛

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز/قیمت ٢٠ ارز افزایش یافت

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز/قیمت ٢٠ ارز افزایش یافت

بانک مرکزی امروز (سه‌شنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز کاهش و ۲۰ ارز افزایش یافته است. همچنین نرخ ۱۰ ارز نیز بدون تغییر باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۸۵۶ ریال و یورو ۴۸ هزار و ۷۷۳ ریال ارزش‌گذاری شد. بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۶۹۶ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۸۷ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۵۷ ریال، روپیه هند ۵۶۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۲۷۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۵۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و ۹۶۰ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج هزار و ۴۰۳ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۹۶۳ ریال، دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۱۰۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۵۶ ریال، لیر ترکیه ۴ هزار و ۳۹۶ ریال، روبل روسیه ۶۰۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۴۸۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۸۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۱۳۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۸۰ ریال، کیات میانمار ۲۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۸۱۵ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۱۱ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۵۴ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۷۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۷ هزار و ۶۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۱۸ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۹۶۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۷۳ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۳۹۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۶۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۳۹۷ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۰ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۸۴۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۲۹ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۱۵ ریال قیمت خورد.

کد مطلب 5336170

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