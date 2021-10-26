جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز/قیمت ٢٠ ارز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۸۵۶ ریال و یورو ۴۸ هزار و ۷۷۳ ریال ارزش‌گذاری شد. بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۶۹۶ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۸۷ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۵۷ ریال، روپیه هند ۵۶۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۲۷۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۵۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و ۹۶۰ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج هزار و ۴۰۳ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۹۶۳ ریال، دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۱۰۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۵۶ ریال، لیر ترکیه ۴ هزار و ۳۹۶ ریال، روبل روسیه ۶۰۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۴۸۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۸۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۱۳۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۸۰ ریال، کیات میانمار ۲۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۸۱۵ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۱۱ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۵۴ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۷۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۷ هزار و ۶۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۱۸ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۹۶۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۷۳ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۳۹۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۶۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۳۹۷ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۰ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۸۴۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۲۹ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۱۵ ریال قیمت خورد.