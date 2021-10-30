به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ (ویژه استعدادهای درخشان) دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان امروز شنبه ۸ آبان ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام به صورت مجازی اقدام کنند.

پذیرفته شدگان می‌توانند جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام به راهنمای ثبت نام که در سامانه این مرکز به آدرس sanjesh.iau.ir قرار گرفته، مراجعه کنند.

لازم به ذکر است، نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ (ویژه استعدادهای درخشان) دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org قرار گرفته است.